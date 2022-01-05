За рік у світі вбили 45 журналістів, 365 перебувають за ґратами

За 2021 рік у світі було вбито 45 журналістів, а 365 досі перебувають за ґратами. Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті Міжнародної федерації журналістів, інформує Національна спілка журналістів України.

За даними МФЖ, 20 журналістів торік убили в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, 10 – в Америці, 8 – в Африці, 6 – у Європі, трьох – у на Близькому Сході.

За статистикою Європейської Федерації Журналістів (ЄФЖ), тільки у Європі минулого року було вбито 6 журналістів, ще 95 перебувають у в’язницях.

У Європі кількість вбивств 2021 року зросла втричі порівняно з попередніми двома роками. У 2021 році Міжнародна та Європейська федерації журналістів зафіксували 6 вбивств журналістів на європейському континенті:

Хазім Озсу (застрелено у своєму будинку в Туреччині);

(застрелено у своєму будинку в Туреччині); телерепортер Георгос Карайваз (застрелений біля свого будинку в Греції);

(застрелений біля свого будинку в Греції); азербайджанські журналісти Махаррам Ібрагімов і Сірадж Абішов (загинули внаслідок вибуху міни в району Карабаху);

(загинули внаслідок вибуху міни в району Карабаху); кримінальний репортер Пітер Р. де вріс (вбитий пострілом у голову в Нідерландах);

журналіст Олександр Лашкарава (загинув після жорстокого побиття в Грузії).

Значно зросла і кількість випадків фізичного насильства. У 2021 році на Спеціалізовану Платформу Ради Європи із захисту журналістики внесли 242 серйозні порушення свободи преси.

П’ять європейських країн продовжують ув’язнювати представників медіа за те, що вони просто виконують свою роботу. Відповідно до інформації Європейської Федерації Журналістів, станом на кінець 2021 року 95 журналістів позбавлені волі: 34 – у Туреччині, 32 у Білорусі, 25 – у Росії (включаючи трьох в окупованому Криму), трьох в Азербайджані та одного у Великобританії.

За поданням Національної спілки журналістів України, уперше списку ув’язнених працівників ЗМІ, який укладає ЄФЖ, увійшли всі заарештовані кримськотатарські громадянські журналісти – 10 осіб та Владислав Єсипенко.

Як повідомляли, за 2020 рік у світі вбили 50 журналістів. У 2020-му вперше за 30 років було страчено журналіста через його роботу.