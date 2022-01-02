На Миколаївщині жінка смертельно поранила чоловіка, який чіплявся до неї з ножем

Жінці загрожує до 15 років ув’язнення.

На Миколаївщині поліцейські затримали 30-річну жінку, яка завдала ножове поранення у живіт молодикові, оскільки “той проявляв до неї надмірну увагу на дискотеці”.

Про це повідомили в обласній поліції.

Повідомлення про інцидент надійшов до поліції 1 січня близько шостої години ранку.

“За попередньою інформацією місцевий мешканець чіплявся до жінки і, навіть, дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Ніж вона забрала та вдарила ним нетверезого знайомого”, – йдеться у повідомленні.

Від отриманих поранень 25-річний потерпілий помер на місці події.

Поліцейські доставили жінку до відділення поліції, де слідчі затримали її у порядку ст. 208 КПК України.

За вказаним фактом поліція проводить розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 ККУ “Умисне вбивство”. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

За процесуальної підтримки прокуратури затриманій повідомили про підозру, вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Булгакова (Південна Борщагівка) вночі 25 грудня зарізали чоловіка, який заступився за жінку на вулиці.