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На Донеччині горів санаторій

Причина пожежа невідома.

У Донецькій області зайнялася пожежа у санаторії Святогірська на вул. І. Мазепи. Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Пожежники встановили, що відбувається загорання окремо розташованої одноповерхової будівлі архіву. 

Відвідувачів у санаторії не було, там перебувало 3 працівники.

О 05:07 року пожежу локалізували, о 06:58 – ліквідували.

Причину пожежі встановлюють відповідні фахівці.

Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Від обласного управління ДСНС залучили 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, торік у квітні через пожежу у санаторії ім. Пирогова ("Куяльник") в Одесі важкі опіки отримав чоловік з інвалідністю.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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