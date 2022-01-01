31 грудня у пожежах загинуло 12 українців

У п’ятницю, 31 грудня в Україні виникло 125 пожеж у житловому секторі, на яких загинуло 12 громадян.

Про це повідомили у ДСНС.

У пожежах також травмувалося ще 4 особи.

“Оскільки у цей святковий період, зазвичай, зростає кількість пожеж у житловому секторі, спричинених порушенням правил пожежної безпеки при користуванні електрогірляндами, піротехнікою, або ж необережним поводженням із вогнем, особлива увага рятувальників зосереджена саме на забезпеченні пожежної безпеки”, – йдеться у повідомленні.

Тож, рятувальники звертаються до українців не втрачати пильності під час святкових вихідних та не нехтувати правилами пожежної безпеки.

Рятувальники також повідомили, що протягом 2021 року було ліквідовано більше 80 тисяч пожеж, знищено майже 90 тисяч вибухонебезпечних предметів, а головне — тільки на пожежах врятовано більше 1,7 тисяч життів.

Зазначимо, з 31 грудня по 4 січня органи управління та формування ДСНС несуть службу у посиленому режимі.

Для забезпечення реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та події цілодобовому чергуванні перебуває понад 7 тис. чоловік особового складу ДСНС та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки.