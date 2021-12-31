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"Святкуйте, ми прикриємо!": командувач та військові ООС привітали українців з Новим роком

"Ми вистояли і зміцніли. Ми зберегли і бережемо нашу Україну".

"Святкуйте, ми прикриємо!": командувач та військові ООС привітали українців з Новим роком
Олександр Павлюк
Фото: Скріншот відео

Українські захисники, які виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, а також командучач ООС, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, привітали українців із святами і записали для співвітчизників відео-привітання з Новим роком та Різдвом.

Ролики опублікували на сторінці штабу ООС у Фейсбуці.

Захисники привітали українців зі святами, побажали їм щастя, здоров'я, успіхів, і насамперед - мирного неба над головою. 

"Воїни Операції об'єднаних сил вітають українців з прийдешніми святами. Святкуйте, ми прикриємо!", - йдеться в допису до відео.

"Рік сподівань, надій і випробувань. Ми вистояли і зміцніли. Ми зберегли і бережемо нашу Україну. І нехай новий рік, який уже на порозі, буде щедрим і добрим. Відкриє нові перспективи, збереже дух і єдність нашого народу", - сказав у своєму відеозверненні командувач ООС Павлюк.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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