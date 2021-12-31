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​В Івано-Франківську з міського суду втік арештант

Чоловіка підозрюють у шахрайстві.

​В Івано-Франківську з міського суду втік арештант
Фото: Національна поліція

В Івано-Франківську з міського суду втік підозрюваний у шахрайстві, який повинен знаходитися під вартою.

Про це повідомляється на сайті місцевої поліції.

"30 грудня Івано-Франківським міським судом було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою мешканцю Львівщини, 1984 року народження. Він підозрюється у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 , ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Після продовження судом запобіжного заходу підозрюваний, аби уникнути подальшого відбуття покарання втік із приміщення суду", - сказано в повідомленні.

Чоловіка шукає поліція. За фактом втечі з-під варти відкрито провадження за ч.1 ст.393 Кримінального кодексу України.

Місцеве видання "Курс" пише, що втікач - 37-річний житель Червонограда Денис Сазоненко, двічі судимий за шахрайство. Він нібито виманював у людей гроші, повідомляючи їм телефоном, що їхні родичі вчинили ДТП. Він представлявся або працівником поліції, який може "вирішити питання" за певну суму, або ж родичем, якому терміново потрібні гроші.

Фото: Національна поліція

Нагадаємо, що 13 вересня з Луцького міськрайонного суду після обрання запобіжного заходу втік чоловік, якого обвинувачували у зґвалтуванні, проникненні в житло та зберіганні зброї. Втікача затримали майже через місяць за 140 кілометрів від Луцька біля лісу, де він ховався.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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