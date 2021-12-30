CIT: російських сил біля України більше, ніж у квітні, але замало для нападу

Розслідувачі з Conflict Intelligence Team вважають, що концентрація російської військової техніки біля України і в Криму уже перевищила квітневі показники. При цьому вони не впевнені, що цих сил достатньо для повномасштабного нападу на Україну.

Про це йдеться в останньому цього року аналізі CIT.

"Перед Новим роком концентрація техніки біля кордонів з Україною та в Криму досягла безпрецедентних масштабів, швидше за все, перевищивши квітневі показники. Тоді були задіяні в основному дві армії (41-а та 58-а), а зараз до них додалися сили до 3-х армій (1-а танкова, 2-а, 6-а), а також, ймовірно, сухопутні сили Північного флоту. Крім танків, артилерії та інших бойових машин ми спостерігаємо перекидання техніки та засобів ППО. На тлі все більш різкої риторики російських офіційних осіб це викликає значні побоювання, що наказ про початок операції на підконтрольній території України може надійти найближчими тижнями", – йдеться в публікації.

При цьому в CIT вказують, що підготовка до ймовірної операції явно не завершена, а якщо вона почнеться, то буде не настільки масштабною, як припускають деякі аналітики та публіцисти.

"По-перше, ми спостерігали порівняно небагато техніки десантних частин, за винятком одного ешелону 76-ї десантно-штурмової дивізії, ще одного ешелону, ймовірно, 31 окремої десантно-штурмової бригади, а також невстановленого ешелону на сході Криму (причому останній може пояснюватися військовими навчаннями). У квітні перекидання десантних елементів було набагато масовішим. Можна припустити, що десантники мали б відіграти важливу роль у масштабному наступі в глибину території України", –сказано в публікації.

Крім того, російських сил (100-120 тисяч) навіть з урахуванням збройних угрупувань "ЛНР" та "ДНР" (до 35 тисяч) зараз менше загальної чисельності Сухопутних військ (до 169 тисяч) та Національної гвардії України (до 50 тисяч).

При цьому слід враховувати, що в оцінну кількість російських військових можуть входити призовники, які навряд чи можуть бути задіяні в операції на території України.

Нагадаємо, за останніми даними, біля кордонів України і на тимчасово окупованих територіях розміщено близько 122 тисяч російських солдатів плюс техніка. Восени українська і західна розвідки говорили, що Кремль може піти в нову атаку вже в січні 2022 року.

На тлі загрози ескалації до перемовин із РФ включилися США і інші держави члени-НАТО. Вони попередили Росію, що за нове вторгнення доведеться платити безпрецедентними санкціями. Українська влада заявила, що держава без бою не здасться і вторгнення обернеться на криваві бої.