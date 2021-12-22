Данілов оцінив кількість російських військ біля України у 122 тисячі осіб

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія зосередила 122 тисячі військових в 200-кілометровій зоні від кордону з Україною та 143,5 тис. - у 400-кілометровій.

Про це він сказав журналістам на брифінгу в рамках конференції послів у Івано-Франківській області, пише "Інтерфакс-Україна".

"Якщо для наших західних партнерів ситуація на нашому східному фронті є новиною, то для нас це щоденна робота. Ми розуміємо, що там відбувається. Ми чітко знаємо кількість військових, які є з боку Російської Федерації", - заявив він.

Данілов запевнив, що ситуація на кордоні з Росією хоч і неспокійна, але контрольована.

"У разі загострення ситуації - це [напад РФ на Україну] не може статися так миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні. Для цього потрібно готуватися. Ми все це відслідковуємо", - заявив він.

Нагадаємо, що Данілов у листопаді взагалі казав, що дані західних медіа про нарощування російських військ біля України є дезінформацією.

Американське видання Financial Times також писало, що США були змушені переконувати окремі країни ЄС, що загроза російського вторгнення в Україну на початку 2022 року є реальною. Окремі європейські країни спочатку сумнівалися в достовірності заяв про підготовку Росії до вторгнення, але після того як американці надали "надзвичайно вичерпні" докази, вони змінили свою думку.

Міністерство оборони України вважає, що Росія може напасти в кінці січня.