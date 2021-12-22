"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
США висунули Росії умови продовження переговорів
США висунули Росії умови продовження переговорів
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
ГоловнаПолітика

Данілов оцінив кількість російських військ біля України у 122 тисячі осіб

Секретар РНБО запевнив, що Україна відслідковує дії РФ.

Данілов оцінив кількість російських військ біля України у 122 тисячі осіб
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія зосередила 122 тисячі військових в 200-кілометровій зоні від кордону з Україною та 143,5 тис. - у 400-кілометровій.

Про це він сказав журналістам на брифінгу в рамках конференції послів у Івано-Франківській області, пише "Інтерфакс-Україна".

"Якщо для наших західних партнерів ситуація на нашому східному фронті є новиною, то для нас це щоденна робота. Ми розуміємо, що там відбувається. Ми чітко знаємо кількість військових, які є з боку Російської Федерації", - заявив він.

Данілов запевнив, що ситуація на кордоні з Росією хоч і неспокійна, але контрольована.

"У разі загострення ситуації - це [напад РФ на Україну] не може статися так миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні. Для цього потрібно готуватися. Ми все це відслідковуємо", - заявив він.

Нагадаємо, що Данілов у листопаді взагалі казав, що дані західних медіа про нарощування російських військ біля України є дезінформацією.

Американське видання Financial Times також писало, що США були змушені переконувати окремі країни ЄС, що загроза російського вторгнення в Україну на початку 2022 року є реальною. Окремі європейські країни спочатку сумнівалися в достовірності заяв про підготовку Росії до вторгнення, але після того як американці надали "надзвичайно вичерпні" докази, вони змінили свою думку.

Міністерство оборони України вважає, що Росія може напасти в кінці січня.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також