Лавров: Захід повинен змусити Зеленського виконати Мінські угоди

Росія готова віддати контроль над кордоном тільки після амністії та виборів.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Захід повинен змусити президента Володимира Зеленського виконати Мінські угоди.

"Що вони [західні країни] мають робити всерйоз і без ігор - це змусити Зеленського виконати резолюцію Ради безпеки 2202, яка затвердила Мінські угоди", - заявив Лавров в інтерв'ю RT у середу, 22 грудня.

За його словами, Зеленський виграв вибори в 2019 році багато в чому завдяки обіцянкам зупинити війну на Донбасі, але, ставши президентом, відмовився від них.

Лавров наголосив, що порядок виконання Мінських угод має бути наступним: амністія, особливий статус, проведення виборів на умовах, узгоджених з Донецьком та Луганськом, і тільки потім відновлення українського контролю над кордоном.

"Зараз пропонують зробити навпаки: віддайте нам кордон, а ми розберемося - буде в нас якась процедура особливого статусу чи якісь інші рішення. Ось проєкт закону про державну політику перехідного періоду, який уряд України внесло до Верховної Ради і який забороняє офіційним особам України виконувати Мінські угоди. Замість амністії там люстрація, замість особливого статусу вводяться військово-цивільні адміністрації, і жодних виборів, звичайно. Просто відновлення контролю над окупованими територіями, як вони це заявляють", - сказав Лавров.

Нагадаємо, що Україна неодноразово заявляла про бажання змінити 9-й пункт Мінських угод, де прописано питання повернення Україні контролю над кордоном між окупованими районами Донбасу і Росією. Там сказано, що контроль над кордоном Україна почне отримувати тільки після проведення виборів.

Росія категорично відмовляється від будь-яких, навіть косметичних змін Мінських угод. Президент Росії Володимир Путін пояснював, що зміна одного пункту може потягнути за собою зміну і інших. У зв'язку з цим він виключив можливість зміни Мінських угод.