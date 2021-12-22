Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Росія продовжує стягувати війська до кордонів України, - Пентагон
Росія продовжує стягувати війська до кордонів України, - Пентагон
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
США висунули Росії умови продовження переговорів
США висунули Росії умови продовження переговорів
ГоловнаПолітика

Лавров: Захід повинен змусити Зеленського виконати Мінські угоди

Росія готова віддати контроль над кордоном тільки після амністії та виборів.

Лавров: Захід повинен змусити Зеленського виконати Мінські угоди
Фото: RT

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Захід повинен змусити президента Володимира Зеленського виконати Мінські угоди.

"Що вони [західні країни] мають робити всерйоз і без ігор - це змусити Зеленського виконати резолюцію Ради безпеки 2202, яка затвердила Мінські угоди", - заявив Лавров в інтерв'ю RT у середу, 22 грудня.

За його словами, Зеленський виграв вибори в 2019 році багато в чому завдяки обіцянкам зупинити війну на Донбасі, але, ставши президентом, відмовився від них.

Лавров наголосив, що порядок виконання Мінських угод має бути наступним: амністія, особливий статус, проведення виборів на умовах, узгоджених з Донецьком та Луганськом, і тільки потім відновлення українського контролю над кордоном.

"Зараз пропонують зробити навпаки: віддайте нам кордон, а ми розберемося - буде в нас якась процедура особливого статусу чи якісь інші рішення. Ось проєкт закону про державну політику перехідного періоду, який уряд України внесло до Верховної Ради і який забороняє офіційним особам України виконувати Мінські угоди. Замість амністії там люстрація, замість особливого статусу вводяться військово-цивільні адміністрації, і жодних виборів, звичайно. Просто відновлення контролю над окупованими територіями, як вони це заявляють", - сказав Лавров.

Нагадаємо, що Україна неодноразово заявляла про бажання змінити 9-й пункт Мінських угод, де прописано питання повернення Україні контролю над кордоном між окупованими районами Донбасу і Росією. Там сказано, що контроль над кордоном Україна почне отримувати тільки після проведення виборів.

Росія категорично відмовляється від будь-яких, навіть косметичних змін Мінських угод. Президент Росії Володимир Путін пояснював, що зміна одного пункту може потягнути за собою зміну і інших. У зв'язку з цим він виключив можливість зміни Мінських угод.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також