"Припиніть використовувати брехню і підбурювання", – у США відповіли Росії на заяву про американських "найманців ПВК" на Донбасі

В Штатах нагадали, що відповідальність за ескалацію несе саме РФ, а не Україна.

Речник Пентагону Джон Кірбі заперечив озвучену міністром оборони Росії Сергієм Шойгу інформацію про те, що США відправили на Донбас 120 найманців приватних військових компаній і завезли невідому хімічну речовину.

На брифінгу 21 грудня він назавав цю заяву Шойгу суцільною брехнею.

"Це неправда", – підкреслив він.

Кірбі додав, що міністр оборони США не говорив з міністром Шойгу і немає інформації про те, що така бесіда планується.

На заяву міністра оборони Росії відреагував і речник Державного департаменту США Нед Прайс. У Twitter він зазначив, що попри заяви Шойгу, відповідальність за ескалацію несе Росія, а не Україна чи США. Він закликав Росію припинити "використання брехні і підбурювальної риторики та вжити конструктивних заходів для деескалації.

Contrary to statements from the Russian Defense Minister, Russia and its proxies are responsible for escalating tensions, not Ukraine or the United States. — Ned Price (@StateDeptSpox) December 22, 2021

Нагадаємо, учора Шойгу на спільному з президентом РФ Володимиром Путіним заході заявив, що в Україні нібито воюють американські найманці з приватних військових компаній, і Росією "достовірно встановлено" присутність 120 таких військових в Авдіївці та Приазовʼї.

Він також сказав, що в Авдіївку і Красний Лиман "доставлені резервувари з невстановленими хімічними компонентами".