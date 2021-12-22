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"Припиніть використовувати брехню і підбурювання", – у США відповіли Росії на заяву про американських "найманців ПВК" на Донбасі

В Штатах нагадали, що відповідальність за ескалацію несе саме РФ, а не Україна. 

"Припиніть використовувати брехню і підбурювання", – у США відповіли Росії на заяву про американських "найманців ПВК" на Донбасі
Президент і міністр оборони РФ
Фото: EPA/UPG

Речник Пентагону Джон Кірбі заперечив озвучену міністром оборони Росії Сергієм Шойгу інформацію про те, що США відправили на Донбас 120 найманців приватних військових компаній і завезли невідому хімічну речовину.

На брифінгу 21 грудня він назавав цю заяву Шойгу суцільною брехнею. 

"Це неправда", – підкреслив він.

Кірбі додав, що міністр оборони США не говорив з міністром Шойгу і немає інформації про те, що така бесіда планується.

На заяву міністра оборони Росії відреагував і речник Державного департаменту США Нед Прайс. У Twitter він зазначив, що попри заяви Шойгу, відповідальність за ескалацію несе Росія, а не Україна чи США. Він закликав Росію припинити "використання брехні і підбурювальної риторики та вжити конструктивних заходів для деескалації. 

Нагадаємо, учора Шойгу на спільному з президентом РФ Володимиром Путіним заході заявив, що в Україні нібито воюють американські найманці з приватних військових компаній, і Росією "достовірно встановлено" присутність 120 таких військових в Авдіївці та Приазовʼї. 

Він також сказав, що в Авдіївку і Красний Лиман "доставлені резервувари з невстановленими хімічними компонентами". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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