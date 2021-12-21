Офіс Генпрокурора: Іран приховує імена і посади обвинувачених у авіакатастрофі МАУ

Іранська сторона не надала можливість ознайомитися українським прокурорам з матеріалами іранської кримінальної справи, яку вже відправили до суду.

Влада Ірану приховує імена і посади обвинувачених у кримінальній справі, яка стосується збиття у 2020 році літака МАУ. Іран також продовжує фактично ігнорувати українські запити про міжнародну правову допомогу.

Про це заявив заступник Генерального прокурора Максим Якубовський під час зустрічі з родичами загиблих у катастрофі, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За словами заступника Генпрокурора, нещодавно іранська сторона знову порушила досягнуті домовленості під час третього раунду міждержавних переговорів, який відбувся в червні 2021 року. Зокрема, не виконана обіцянка надати можливість ознайомитися українським прокурорам з матеріалами іранської кримінальної справи, яку вже відправили до суду.

"Ретельно приховуються імена і посади обвинувачених осіб та дії, які інкримінуються кожному з них. Втім, я хочу запевнити, що ми рухаємося вперед у нашому кримінальному провадженні. І ми не єдині у цій боротьбі за справедливість. Канада, Великобританія та Швеція є надійними нашими партнерами як у міжурядовому процесі, так і у кримінальному блоці питань", – зауважив Якубовський.

Нагадаємо, літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (у тому числі 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців країни).

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину.

У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт". У МЗС на це відповіли, що остаточний звіт Ірану - це спроба приховати істинні причини його збиття.