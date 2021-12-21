У Гуті Івано-Франківської області 21 грудня відкрилася Конференція послів України. Участь у церемонії взяли президент Володимир Зеленський і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На захід завітали українські посли в усіх країнах. Аналогічні конференції відтепер в Україні будуть проводитися щороку.

Президент під час вітального слова зазначив, що розмова буде "сімейною" і предметною, не сухим звітом, а діалогом. Він заявив, що нині світ живе в новій реальності, коли зміни відбуваються щодня.

"У цих умовах ми маємо змінити стиль і філософію нашої зовнішньої політики. Я хотів би зупинитись на 4 пріорітетних речах", – зазначив президент.

Перша річ – швидкість. Зеленський зазначив, що Україна не може прийняти тезу про "ЄС через 30 років", а "НАТО – через 50".

"Ми прагнемо якомого скоріше розблокувати процес мирного врегулювання на Донбасі, повернути Крим, досягнути членства в Євросоюзі в найближчі роки і отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО. Дуже конкретну. І хочемо її отримати у 2022 році", – зазначив він.

Для цього Україні потрібна друга річ – креативність. Він нагадав, що не потрібно шукати, поки хтось вирішить наші проблеми за нас, а варто шукати нові механізми і формати, як Кримська платформа і декларації про підтримку вступу України і ЄС, яку підписали поки 7 країн.

Третій пріорітет – амбітність. Президент вважає, що потрібно позбутися песимістичного мислення і комплексу країни третього світу. Четвертий – результат.

"Він вимірюється конкретними обсягами підтримки, проєктами, інвестиціями. Конкретика. Менше політики, більше економіки", – додав Зеленський.

Нагадаємо, вчора у державній резиденції "Синьогора", що в Гуті, Зеленський зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудом та президентом Литви Гітанасом Науседою.

Про план провести в Гуті конференцію за участі всіх послів президент повідомив під час спілкування з пресою 24 листопада. Тоді журналіст Михайло Ткач ставив питання, чому Зеленський і голова його Офісу Андрій Єрмак літали на Івано-Франківщину гвинтокрилом ДСНС у дати, що збігалися з днем народження Єрмака.

Зеленський сказав, що він і Єрмак проводили там планування масштабного заходу – 30-річчя української дипломатії, що планувалося провести саме в державній резиденції.