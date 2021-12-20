Справа МН17: обвинувачення заявило, що підсудні хотіли збити український військовий літак

У Нідерландах продовжилося судове засідання у справі про катастрофу рейсу МН17 над Донбасом. 20 грудня сторона обвинувачення розпочала виступ по суті справи.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Слідство знову представляє докази того, що "Боїнг" був збитий із контрольованої бойовиками території з установки "Бук", яка раніше була доставлена з Росії і належала російським військовим.

Хто саме наказав стріляти і безпосередньо здійснював його, поки не встановлено. За словами обвинувача, підсудні "самі не натиснули кнопку, але запросили, отримали та застосували "Бук" у власних військових цілях і при цьому збили MH17".

Як заявила сторона обвинувачення, вона виходить з того, що підсудні, очевидно, мали намір збити український військовий літак, а не пасажирський "Боїнг". Це не змінює суті звинувачень, зокрема, в умисному вбивстві 298 людей, які були на борту "Боїнга". Обвинувачення наголошує, що підсудні не брали участі в міжнародному конфлікті як військовослужбовці і не дотримувалися законів ведення війни, тому до них не можна ставитися як до легітимних учасників воєнних дій (комбатантів).

Сторона обвинувачення також звинуватила Росію у веденні дезінформаційної кампанії та повідомила, що особи свідків довелося приховати через побоювання за їхню безпеку, повʼязані, зокрема, з діяльністю російських спецслужб.

Очікується, що обвинувачення представлятиме свої аргументи впродовж трьох днів. У середу, 22 грудня, воно має повідомити суд, якого покарання вимагає для чотирьох обвинувачених у причетності до катастрофи "Боїнга". Після виступу прокурора суд, як очікується, оголосить перерву до березня 2022 року, коли виступатиме захист підсудного Олега Пулатова, єдиного, кого в суді захищають адвокати. Після цього відбудуться дебати. За попередніми даними, суд, залежно від того, чи вони затягнуться, зможе оголосити вердикт 22 вересня, 17 листопада або 15 грудня 2022 року. Розпочався судовий процес у березні 2020 року.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Розслідування причин катастрофи вела спільна слідча група (JIT, ССГ), до якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими літак був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а пізніше оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Зараз їх заочно судять. Пулатов - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака. Вирок у справі MH17 запланували на кінець 2022 року.

Окрім того, уряд Нідерландів ухвалив рішення подати до Європейського суду з прав людини позов проти Росії за її роль у збитті літака.