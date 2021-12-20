П’ятьох росіян судитимуть у США за кібершахрайство

Один громадянин Росії наразі екстрадований до США, інші четверо перебувають на волі.

Один громадянин Росії екстрадований до США та постане перед судом, ще чотирьом росіянам висунуті офіційні обвинувачення в участі у багатомільйонній схемі злому комп’ютерних мереж у США й шахрайства з цінними паперами.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу прокурора штату Массачусетс.

"Громадянин Росії був екстрадований до США зі Швейцарії для пред'явлення звинувачень у його причетності до міжнародної схеми торгівлі закритою інформацією, викраденою з комп'ютерних мереж США",- йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, йдеться про 41-річного мешканця Москви Владислава Клюшина. Злочинна схема принесла йому незаконний прибуток в розмірі десятків мільйонів доларів. Він був екстрадований до США 18 грудня. Судитимуть його у Бостоні, перше засідання призначене на 20 грудня.

Ще двоє москвичів, Іван Єрмаков та Ніколай Румянцев, обвинувачуються в несанкціонованому доступі до комп’ютерів з метою вчинення шахрайства, зокрема з цінними паперами. При цьому Єрмаков вважається колишнім офіцером ГРУ ГШ Росії.

Крім того, двом жителям Санкт-Петербурга, Міхаїлу Ірзаку та Ігорю Сладкову висунуті обвинувачення в окрузі Массачусетс у змові з метою комп’ютерного злому, викрадення даних та махінацій з цінними паперами.

Крім екстрадованого Клюшина інші четверо росіян залишаються на волі.

Згідно з документами прокуратури, Клюшин, Єрмаков і Румянцев працювали в компанії інформаційних технологій М-13 (Москва), пов’язаної з органами державної влади РФ.

Нагадаємо, минулого місяця у Нідерландах затримали 29-річного кримчанина Дениса Дубнікова, який є співзасновником мережі криптообмінників. Йому загрожує депортація у США, де його підозрюють у відмиванні грошей російських хакерів з угрупування Ryuk.