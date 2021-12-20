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П’ятьох росіян судитимуть у США за кібершахрайство

Один громадянин Росії наразі екстрадований до США, інші четверо перебувають на волі.

П’ятьох росіян судитимуть у США за кібершахрайство
Фото: adviser.ru

Один громадянин Росії екстрадований до США та постане перед судом, ще чотирьом росіянам висунуті офіційні обвинувачення в участі у багатомільйонній схемі злому комп’ютерних мереж у США й шахрайства з цінними паперами.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу прокурора штату Массачусетс.

"Громадянин Росії був екстрадований до США зі Швейцарії для пред'явлення звинувачень у його причетності до міжнародної схеми торгівлі закритою інформацією, викраденою з комп'ютерних мереж США",- йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, йдеться про 41-річного мешканця Москви Владислава Клюшина. Злочинна схема принесла йому незаконний прибуток в розмірі десятків мільйонів доларів. Він був екстрадований до США 18 грудня. Судитимуть його у Бостоні, перше засідання призначене на 20 грудня.

Ще двоє москвичів, Іван Єрмаков та Ніколай Румянцев, обвинувачуються в несанкціонованому доступі до комп’ютерів з метою вчинення шахрайства, зокрема з цінними паперами. При цьому Єрмаков вважається колишнім офіцером ГРУ ГШ Росії.

Крім того, двом жителям Санкт-Петербурга, Міхаїлу Ірзаку та Ігорю Сладкову висунуті обвинувачення в окрузі Массачусетс у змові з метою комп’ютерного злому, викрадення даних та махінацій з цінними паперами.

Крім екстрадованого Клюшина інші четверо росіян залишаються на волі.

Згідно з документами прокуратури, Клюшин, Єрмаков і Румянцев працювали в компанії інформаційних технологій М-13 (Москва), пов’язаної з органами державної влади РФ.

Нагадаємо, минулого місяця у Нідерландах затримали 29-річного кримчанина Дениса Дубнікова, який є співзасновником мережі криптообмінників. Йому загрожує депортація у США, де його підозрюють у відмиванні грошей російських хакерів з угрупування Ryuk.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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