Раніше Кашинцев брав участь у кількох акціях на підтримку Навального, на одній із них його було затримано.

У столиці Росії одиночний пікет на Красній площі влаштував мешканець Рибінська, майор поліції у відставці Олег Кашинцев. Через незгоду з владою він звільнився з МВС у 2019 році, пропрацювавши у силових структурах 18 років, з них 14 – у карному розшуку.

Як повідомляє Радіо Свобода, Кашинцев вийшов на площу з плакатом, на якому було написано: "Свободу Навальному. Putin is a killer" (у перекладі з англійської: "Путін убивця").

Кашинцев, який був одягнений у форму поліцейського, простояв із плакатом кілька хвилин, після чого колишні колеги доставили його до відділку МВС. Затриманого звинуватили у порушенні правил проведення пікетування та незаконному носінні форменого одягу із символікою правоохоронних органів. Після складання протоколів Кашинцева відпустили до судового засідання.

Раніше Олег Кашинцев брав участь у кількох акціях на підтримку Олексія Навального, на одній із них його було затримано.

Нагадаємо, Олексія Навального було отруєно на території Росії торік 20 серпня. Він вижив після тривалого лікування у Німеччині. Кілька європейських лабораторій знайшли в організмі опозиціонера сліди бойової отруйної речовини "Новичок", яку виробляють у Росії. Її використання заборонено міжнародною Організацією із заборони хімічної зброї.

Навальний звинуватив в отруєнні ФСБ і особисто Путіна. У відповідь президент РФ заявив, що якщо російські спецслужби хотіли б отруїти опозиціонера, то мали б довести справу до кінця. При цьому Путін називав Навального "пацієнтом німецької клініки".

17 січня Навальний прилетів до Москви, де його одразу ж заарештували.

45-річний опозиційний політик Олексі Навальний з лютого 2021 року знаходиться за ґратами в Росії. Його ув'язнили за кримінальною справою про шахрайство, яку він вважає політично мотивованою.