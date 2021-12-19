У Нідерландах оголосили “болісний" рідзвяний локдаун

До 14 січня закриють ресторани, перукарні, спортзали, музеї та магазини, що не продають товари першої необхідності.

Прем'єр-міністр Нідердандів Марк Рютте несподівано оголосив про рідзвяний локдаун у країні, аби запобігти очікуваному сплеску захворювання на коронавірус через штам “омікрон”.

Про це пише reuters.com.

До 14 січня закриють усі магазини, окрім тих, що продають товари першої необхідності. Також заборонено працювати ресторанам, перукарням, спортзалам, музеям тощо.

Ця новина стала шоком для багатьох голландців, зазначає видання. Багато людей у суботу в останню хвилину кинулися купувати подарунки, їжу та навіть підстригтися перед святкуваннями.

Частина підприємців вимагають компенсацію за втрачений прибуток у святковий сезон, а власники тренажерних залів наголошують на важливості фізичних вправ під час кризи.

“Закриття всіх барів та ресторанів у такий важливий місяць є неймовірно болісним та драматичним. Нам потрібна компенсація та стратегія виходу”, – заявили в Асоціації гостинності Нідерландів.

Усі школи закриють у понеділок і канікули триватимуть мінімум до 9 січня.

Люди зможуть приймати у себе вдома не більше двох гостей, на вулицях також можна зустрічатися лише по двоє.

Кількість заражень коронавірусом у Нідерландах рекордно знизилася за останні тижні після введення нічного карантину. Але кількість випадків, пов’язаних з “омікроном”, швидко зросла з початку грудня, і очікується, що цей штам стане домінуючим до кінця року.

Тим часом лікарні скасували регулярні відвідування пацієнтів, оскільки не хочуть залишатися без ліжок через велику кількість ковідних хворих.

Уряд також заявив, що прискорить проведення ревакцинації після повільного початку кампанії. До кінця місяця додаткову дозу вакцини мають отримати всі, кому виповнилося 60 років.

Додамо, у Нідерландах вакцинувалися понад 85% дорослого населення. Водночас повторне щеплення зробили менше ніж 9% дорослих, що є одним із найнижчих показників у Європі.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід заявив, що новий омікрон-варіант коронавірусу має феноменальну швидкість поширення. Рівень небезпеки коронавірусу у країні підвищили до четвертого з п'яти можливих.

У Парижі через "омікрон" скасували новорічні святкування, зокрема традиційний новорічний феєрверк, який проводять 31 грудня на Єлисейських полях.