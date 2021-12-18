​Світовий банк виділив Україні 300 млн євро на політику розвитку

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила другу позику на розробку політики відновлення економіки для України у розмірі 300 млн євро.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужба банку.

"Ці кошти будуть використані для підтримки критичних для економічного відновлення та зростання країни реформ, а також для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19", - йдеться в релізі.

Зазначається, що цією позикою Світовий банк підтримує ключові реформи в Україні: демонополізацію економіки та зміцнення антикорупційних інституцій; розвиток ринку землі та кредитного ринку, включно з розширенням доступу до фінансування для дрібних фермерів; зміцнення системи соціального захисту для людей похилого віку з метою пом'якшення впливу пандемії COVID-19.

"В умовах високого рівня вразливості економіки, в Україні триває повільне та нестійке відновлення після потрясіння в результаті COVID-19. Ми сподіваємося, що ця позика надасть необхідну підтримку реформам, спрямованим на сприяння сильному та інклюзивному відновленню", – зазначив регіональний дирекор Світового банку у справах країн Східної Європи Арупа Банерджі.

Банк нагадав, що перший подібний кредит на суму $350 млн було затверджено у червні 2020 року для підтримки запуску земельної реформи, а також для допомоги уряду України у забезпеченні зростання аграрного сектору та інвестицій у сільське господарство. Також необхідно було захистити найуразливіші верстви населення від економічного потрясіння, спричиненого пандемією.

Нагадаємо, позика на політику розвитку є частиною посиленої підтримки Світового банку України, спрямованої на подолання наслідків COVID-19 і доповнює схвалення додаткового фінансування у розмірі $150 млн для проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинацію в Україні", затвердженого 10 грудня цього року.

Загалом з початку пандемії Світовий банк надав Україні $2,3 млрд для бюджетної підтримки та інвестиційних проектів.