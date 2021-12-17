В аеропорту Херсона завершується будівництво нової злітної смуги

Реконструкція злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Херсон», яка стартувала у вересні цього року, наближається до завершення. Будівельники вже завершили основну частину робіт, повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

Спочатку відфрезерували старе зношене покриття. Нове зробили з трьох шарів: нижнього шару з дрібнозернистого асфальтобетону, армувального прошарку з композитного синтетичного матеріалу, який запобігатиме утворенню тріщин, та верхнього вирівнювального асфальтобетонного покриття.

«Для реалізації цього проєкту розробили спеціальний склад асфальтобетону, який забезпечить новому покриттю підвищену стійкість до деформацій», - пояснили в ОДА.

Роботи, які виконують за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», передбачали також продовження смуги до 2 600 метрів та розширення до 60 метрів.

«На цих ділянках було виконано демонтаж цементобетонних плит і комплекс земляних робіт, влаштування підстильного шару з піску, влаштування роздільного прошарку з геотекстилю, влаштування шарів основи зі щебенево-піщаної суміші С-5 та чорного щебеню, влаштування нижнього шару покриття із крупнозернистого асфальтобетону завтовшки 10 см та 8 см верхнього шару з дрібнозернистого асфальтобетону», - інформує обласна адміністрація.

Над проєктом працювали 120 фахівців і 100 одиниць спецтехніки.

Нова відремонтована і подовжена злітна смуга зможе приймати сучасні пасажирські літаки Boeing 737 – 800, 900, Airbus 321, що збільшить пасажиропотік.

Наразі в Херсонському аеропорті укладають покриття на смугах знепиленя і починають наносити розмітку.