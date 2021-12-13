Мінінфраструктури почало відбір виконавця будівництва Київської обхідної дороги

Почався конкурсний відбір компанії, яка будуватиме першу ділянку Київської обхідної дороги (КОД). 18-кілометровий відрізок з’єднає траси М-07 Київ – Ковель – Ягодин і М-06 Київ – Чоп, повідомляє Міністерство інфраструктури.

«Будуємо справжній український автобан. Категорія автомобільної дороги – Іа, будівельна довжина – 18,050 км, кількість штучних споруд – 9 (з яких мости – 2 шт., шляхопроводи – 6 шт., естакади – 1 шт)», - кажуть в міністерстві.

Створення КОД є одним із наймасштабніших проєктів програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». КОД об’єднає всі міжнародні траси, які зараз проходять транзитом через столицю. Буде збудовано 7 ділянок і великий мостовий перехід на південь від Києва.

Відбір виконавця першої ділянки пройде в три етапи, за процедурами ЄБРР та Світового банку.

«Подання пропозиції та участь у відборі здійснюється через майданчик Playtender, сертифікований у системі ProZorro, а програмна розробка є адаптованою до умов експерименту. Це спростить вихід на український ринок міжнародних гравців, які мають досвід втілення аналогічних за масштабом проєктів та можуть залучити додаткове довгострокове фінансування для будівництва», - інформує відомство.

Міністерство інфраструктури разом з Укравтодором планують ініціювати вдосконалення інструментарію системи ProZorro за результатами цього експерименту. Вже є домовленість про обмін інформацією з системою ProZorro, наступним кроком має стати її автоматизація.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що протягом 2021 року за програмою «Велике будівництво» відремонтують та збудують 6,5 тис. км доріг і 245 мостів.