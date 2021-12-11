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Словацька компанія Nafta International купила газове родовище на Закарпатті

Компанія стане єдиним власником ліцензії.

Словацька компанія Nafta International купила газове родовище на Закарпатті
Фото: Оператор ГТС України

Антимонопольний комітет України дозволив словацькій компанії стати єдиним власником газового родовища у Закарпатській області.

Про це йдеться у повідомленні АМКУ.

“Надано дозвіл компанії Nafta International B.V. (м. Схіпгол, Нідерланди) на придбання акцій компанії CNG Holdings Netherlands B. V. (м. Амстердам, Нідерланди), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії”, – йдеться в повідомленні.

Як пише biz.liga.net, у Nafta наголосили, що тепер вона стане єдиним власником ліцензії.

У компанії нагадали, що вона співпрацює з Cub Energy у розвідці Ужгородської площі з 2016 року.

Зазначимо, Nafta International B. V. – це “дочка” словацької компанії NAFTA, що займається розробкою та експлуатацією підземних сховищ газу.

CNG Holdings Netherlands B. V. належить на 100% в ТОВ "CNG" (Ужгородський район, с. Вовкове) – власнику спеціального дозволу на промислову розробку Ужгородської газової площі.

Компанія Cub Energy (штаб-квартира у м. Х'юстон (штат Техас, США), має офіс у Києві) відносить себе до п'яти найбільших приватних нафтогазових операторів України. Найбільшим акціонером Cub Energy був бізнесмен Михайло Афендіков.

“Отримання 100-відсоткової частки в ліцензії надасть нам можливість більш гнучкого розвитку діяльності та інвестицій в даному регіоні”, – зазначив генеральний директор Nafta Мартін Бартошович.

Ужгородська ліцензія охоплює площу близько 300 кв. км, являє собою продовження вже розвіданої території на сході Словаччини і повторює деякі характеристики відкритих родовищ у Словаччині.

Nafta в липні 2016 року придбала у американської компанії Cub Energy Inc за 1,5 млн євро 50% в Ужгородській газовій площі.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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