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Група компаній “Епіцентр” виставив на продаж через онлайн-аукціон OpenMarket землю в Києві Новини компаній

Група компаній “Епіцентр” виставив на продаж через онлайн-аукціон OpenMarket землю в Києві

ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції уклало угоду про реалізацію майна з ТОВ «Епіцентр К» на онлайн-аукціоні OpenMarket.

Першим лотом, виставленим на продаж стала земельна ділянка площею 1,6885 га на вул. Богатирській, 30-Б в Києві. Цільове призначення: будівництво, експлуатація та обслуговування торговельного центру. Відстань до земельної ділянки від м. Вишгород – 4,8 км, станції метро Героїв Дніпра – 4,6 км, вул. Хрещатик – 10,7 км. Поряд з лотом розташовані зупинки громадського транспорту, озеро Редькине, житлові комплекси та багато іншого.

Стартова ціна: 69 344 415 грн

Дата проведення аукціону: 21 грудня 2021 року

Посилання на аукціон: setam.net.ua/auction/502038

«Земельна ділянка в Оболонському районі столиці була придбана багато років тому і сьогодні знаходиться неподалік від діючого торговельного центру «Епіцентр» на вул.Полярна 20-д. Оскільки будівництво нового ТЦ поруч з нашим найбільшим “Епіцентром” є на сьогодні недоцільним, компанія вирішила виставити цей об'єкт на продаж», - зазначив заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі компанії «Епіцентр К» Володимир Гончаров.

«Епіцентр не тільки стрімко розширюється по всій Україні, але й починає активно співпрацювати з нашим електронним аукціоном. Мережа виставила в систему перший привабливий лот з нерухомістю і вже скоро очікуємо на нові, які зацікавлять наших користувачів по всій Україні», — наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Група компаній «Епіцентр К» розвиває найбільшу в Україні мережу торговельних центрів, яка станом на листопад 2021 року об’єднує 69 ТЦ “Епіцентр” та 10 гіпермаркетів “Нова Лінія” в усіх регіонах України. До структури групи компаній “Епіцентр К” також входить інтернет-магазин. epicentrk.ua та низка виробничих активів у сферах агропромисловості, деревообробки та керамічної плитки.

Аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) — це простий та ефективний засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року, а загальна сума продажу з початку роботи становить 17,2 млрд грн.

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