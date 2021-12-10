Що відбувається з обіцяними банком ABLV виплатами

Самоліквідацію ABLV Bank було розпочато 2 червня 2018 року.

Приблизно через рік було затверджено методологію перевірки кредиторів Банку, після чого почалися перевірки кредиторів.

До кінця жовтня 2021 року кредитори отримали від банку ABLV виплати на загальну суму 653 млн. євро. Крім гарантованих державою вкладів (до 100 000 євро на одного клієнта) ліквідатори виплатили 531 кредитору Банку 201,9 мільйона євро.

Повідомляється про перевірки 3000 клієнтів із загальним залишком на рахунках 1,78 мільярда євро. Виробляти призначені кредиторам банку ABLV выплати можна лише після перевірки. До кінця жовтня перевірки було завершено щодо 1395 кредиторів, при цьому лише за жовтень було перевірено 106 кредиторів.

В рамках перевірки кредитори Банку отримують запити щодо надання інформації. За результатами перевірки ліквідатори або здійснюють кредитору банку ABLV виплати, або від виплати утримуються та повідомляють СФР.

На наш досвід, основною причиною звернення ліквідаторів до СФР є нездатність власника коштів достовірно пояснити легальність походження коштів. Дуже часто власники коштів не надають до Банку запитаних документів. У деяких випадках клієнти повідомляли, що надали ліквідаторам докладні відповіді, але все одно кошти були заморожені.

Якщо Банк подав повідомлення СФР, то СФР протягом 5 днів вирішує “відпустити” кошти, чи “заморозити” їх у 40 днів. При заморожуванні СФР аналізує інформацію про затримку вироблених банком ABLV виплат і потім або продовжує заморожування на певний період або припиняє її. У клієнта є право подати пояснення щодо законності походження заморожених коштів.

З 01.10.2021 розпорядження СФР можна оскаржити до слідчого судді. Рішення слідчого судді не підлягає оскарженню.

Заморозка, як правило, триває до 2 місяців, і якщо вона не скасована, матеріали справи йдуть у поліцію для порушення кримінального процесу про можливу легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, а заморозка «трансформується» в арешт.

Якщо власнику заарештованих коштів не вдасться довести, що кошти отримані законно, то суд приймає рішення визнати кошти майном, отриманими злочинним шляхом, та конфіскувати.

Обов'язок доводити законне походження грошей лежить на власника заарештованих коштів. На рішення суду про конфіскацію можна подати скаргу до окружного суду, рішення якого є остаточним.

Таким чином, якщо кредитор не робить активних дій, належні йому, як кредитору банку ABLV виплати, швидше за все, не будуть отримані.

З 31.03.2021 року всі справи щодо легалізації передаються на розгляд Суду з економічних справ. У найближчі 2 роки суд очікує надходження понад 1000 справ, пов'язаних з банками ABLV, що виробляються, виплатами.

З усіх питань просимо звертатися до адвокатів ризького бюро NJORD - Дмитра Колесникова (+37167313315, dk@njordlaw.lv) та Дмитра Ніколаєнка (+371 67 313 315, dn@njordlaw.lv).