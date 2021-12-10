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ЄС позичив Україні 50 млн євро на вакцинацію від коронавірусу

Ці кошти допоможуть Міністерству охорони здоров’я закупити вакцини від COVID-19.

ЄС позичив Україні 50 млн євро на вакцинацію від коронавірусу
Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація

Європейський інвестиційний банк перерахував Україні 50 мільйонів євро, що профінансують закупівлю необхідних вакцин від COVID-19

Про це повідомляє Представництво Європейського Союзу в Україні.

"Ці кошти допоможуть Міністерству охорони здоров’я закупити вакцини від COVID-19, забезпечивши значну частку від кількості, передбаченої національним планом вакцинації України у 2022 році. Кредит підтримає систему охорони здоров’я країни та підвищить спроможність України у боротьбі з пандемією COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Для того, щоб зробити вакцини більш доступними для українців і посилити спроможності країни до протидії кризі COVID-19 та подолання її руйнівних наслідків, ЄІБ перепрофілював частину коштів чинної фінансової угоди. Йдеться про "Програму розвитку муніципальної інфраструктури України", що була підписана між ЄІБ і Україною у 2015 році на суму 400 млн євро. ЄІБ виділив 50 млн євро в межах цієї угоди на фінансування заходів протидії COVID-19. 

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 11 327 нових випадків коронавірусу COVID-19. Захворіли, зокрема, 1010 дітейта 214 медпрацівників.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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