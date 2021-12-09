Байден відкрив міжнародний Саміт за демократію

Президент США Джо Байден 9 грудня відкрив перший міжнародний Саміт за демократію, участь у якому беруть лідери різних країн.
Байден оголосив про заснування Президентської ініціативи щодо демократичного оновлення, йдеться на сайті Білого дому.
"Президентська ініціатива з демократичного оновлення представляє собою значне цілеспрямоване розширення зусиль уряду США щодо захисту, підтримки та підвищення демократичної стійкості з однодумцями серед урядових та неурядових партнерів. У наступному році США планують виділити до $424,4 млн на президентську ініціативу", – зазначається у повідомленні.
Ці кошти спрямують на 5 напрямків:
- Підтримка вільних і незалежних ЗМІ
- Боротьбу з корупцією
- Підтримку демократичних реформ
- Розвиток технологій для демократій
- Захист вільних та демократичних виборів та політичних процесів
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також запрошений до участі в саміті. Загалом серед учасників – понад 100 держав. Росію та Китай не запрошували.