Байден відкрив міжнародний Саміт за демократію

Він оголосив про започаткування Президентської ініціативи з демократичного оновлення.

Президент США Джо Байден 9 грудня відкрив перший міжнародний Саміт за демократію, участь у якому беруть лідери різних країн.

Байден оголосив про заснування Президентської ініціативи щодо демократичного оновлення, йдеться на сайті Білого дому.

"Президентська ініціатива з демократичного оновлення представляє собою значне цілеспрямоване розширення зусиль уряду США щодо захисту, підтримки та підвищення демократичної стійкості з однодумцями серед урядових та неурядових партнерів. У наступному році США планують виділити до $424,4 млн на президентську ініціативу", – зазначається у повідомленні.

Ці кошти спрямують на 5 напрямків:

Підтримка вільних і незалежних ЗМІ

Боротьбу з корупцією

Підтримку демократичних реформ

Розвиток технологій для демократій

Захист вільних та демократичних виборів та політичних процесів

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також запрошений до участі в саміті. Загалом серед учасників – понад 100 держав. Росію та Китай не запрошували.