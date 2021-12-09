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Байден відкрив міжнародний Саміт за демократію

Він оголосив про започаткування Президентської ініціативи з демократичного оновлення.

Байден відкрив міжнародний Саміт за демократію
Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден 9 грудня відкрив перший міжнародний Саміт за демократію, участь у якому беруть лідери різних країн.

Байден оголосив про заснування Президентської ініціативи щодо демократичного оновлення, йдеться на сайті Білого дому.

"Президентська ініціатива з демократичного оновлення представляє собою значне цілеспрямоване розширення зусиль уряду США щодо захисту, підтримки та підвищення демократичної стійкості з однодумцями серед урядових та неурядових партнерів. У наступному році США планують виділити до $424,4 млн на президентську ініціативу", – зазначається у повідомленні.

Ці кошти спрямують на 5 напрямків:

  • Підтримка вільних і незалежних ЗМІ
  • Боротьбу з корупцією
  • Підтримку демократичних реформ
  • Розвиток технологій для демократій
  • Захист вільних та демократичних виборів та політичних процесів

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також запрошений до участі в саміті. Загалом серед учасників – понад 100 держав. Росію та Китай не запрошували. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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