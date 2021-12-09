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Люди в Росії страждають, а Путін хоче витратити сотні мільйонів рублів на війну з Україною, - Нуланд

Заступниця держсекретаря США виступила на слуханнях у Сенаті.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд вважає незрозумілим, чому президент РФ Володимир Путін хоче витратити сотні мільйонів рублів на війну з Україною, коли люди в його країні потерпають від коронавірусу.

Про це Нуланд сказала під час виступу на слуханнях у Сенаті США, передає Голос Америки.

"Чесно кажучи, важко зрозуміти, чому в час, коли Росія має один з найвищих показників Ковід у світі, а люди в Росії страждають з багатьох причин, Путін хоче витратити гроші з російського бюджету, сотні мільйонів рублів на війну з Україною..." – заявила заступниця держсекретаря.

Раніше Нуланд заявила, що Росія здатна стягнути до кордонів України 100 батальйонних тактичних груп, що вдвічі більш ніж минулої весни. 

За оцінкою США, Росія "розмістила майже 100 тис. військових поблизу північних, східних і південних кордонів України".

Ці сили, на думку заступниці держсекретаря, "продовжують готуватися до рішучих дій в Україні, якщо отримають відповідний наказ. Потенційно це можливо на початку 2022 року".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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