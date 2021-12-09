Росія і далі стягує війська в областях, що межують із Україною. На станції Маслівка у передмісті Воронежа помітили велику кількість військової техніки, у тому числі, щонайменше один зенітний ракетний комплекс "Бук" у повному складі – один дивізіон.

Про це повідомила російська розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT).

Два відеозаписи, зняті на станції, поширив телеграм-канал "Записки охотника".

У CIT повідомили, що на першому записі видно багато самохідних артилерійських установок "Мста-С", танки Т-80У. Крім того, на відео є самохідна вогнева установка 9А310М1 та пуско-зарядна установка 9А39М1 зенітного ракетного комплексу "Бук-М1", а також транспортні машини 9Т229 на шасі КрАЗ-255 з транспортними контейнерами 9Я266 для ракет.

На другому відео видно ешелон з іншими установками комплексу, а також з станцією радіолокації 9С18М1 "Купол".

Зазначається, що бортові номери установок зафарбовані.

"Ці дані дозволяють зробити висновок, що незважаючи на переговори Байдена та Путіна, зосередження російських військ в областях, що межують із підконтрольною українській владі територією, триває", – йдеться у повідомленні.

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