У Херсоні відмовилися перейменувати вулицю Московську

Мешканці Херсону не підтримали ініціативу щодо перейменування вулиці Московської на імені родини Фальц-Фейнів.

Як повідомляє Херсонська міська рада, сьогодні під головуванням в.о. заступника міського голови Сергія Циганка відбулось засідання комісії з підготовки та внесення на розгляд міської ради питань щодо перейменування вулиць та інших об’єктів, розташованих на території Херсона.

На засіданні, серед іншого, розглянули результати громадських обговорень щодо перейменування вулиці Московської на імені родини Фальц-Фейнів.

Як повідомили у міськраді, 28 вересня відбулись громадські обговорення щодо перейменування вулиці Московської на вулицю імені родини Фальц-Фейнів. Згідно протоколу, участь в обговоренні взяли 65 осіб, з яких 13 ініціативу підтримали, 22 херсонця висловились проти.

Також зазначається, що після проведення обговорення, ще до 8 листопада херсонці могли надіслати власні пропозиції щодо цього питання. За цей час на ім’я міського голови Ігоря Колихаєва та комісії надійшло 8 листів, сім з яких – від громадських організацій з підтримкою перейменування та одне колективне звернення від мешканців вулиці Московської, які виступили проти.

"Загалом участь в громадському обговоренні та наданні пропозицій взяли 363 херсонця, з яких 120 виступили "за", 213 "проти" та 30 чоловік утримались. Тому вулиця Московська поки що залишається зі старою назвою", - повідомили у міськраді.

Також там уточнили, що мешканці міста мають право знову ініціювати процес перейменування.

Нагадаємо, 1 грудня депутати Чернівецької міської ради підтримали проєкти рішень щодо перейменування вулиці у селі Коровія, яке недавно приєдналося до Чернівецької громади. Вулицю було названо на честь теперішньої депутатки "Єдиної Росії" радянської космонавтки Валентини Терешкової.