У ВООЗ заявили, що вакцина Pfizer має ефективність при штамі омікрон
У ВООЗ заявили, що вакцина Pfizer має ефективність при штамі омікрон
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Зеленський прокоментував перемовини Байдена із Путіним
Зеленський прокоментував перемовини Байдена із Путіним
«Велике переселення» скасовується: як колишні чиновники повертають собі дачі в Кончі-Заспі
«Велике переселення» скасовується: як колишні чиновники повертають собі дачі в Кончі-Заспі
Відеопереговори Джо Байдена з Путіним завершилися (оновлено)
Відеопереговори Джо Байдена з Путіним завершилися (оновлено)
Радянський Союз знищили росіяни
Радянський Союз знищили росіяни
Кінець «австрійського Зеленського»
Кінець «австрійського Зеленського»
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Херсоні відмовилися перейменувати вулицю Московську

Її пропонували перейменувати на імені родини Фальц-Фейнів.

У Херсоні відмовилися перейменувати вулицю Московську
Фото: facebook.com/khersonelectrotrans

Мешканці Херсону не підтримали ініціативу щодо перейменування вулиці Московської на імені родини Фальц-Фейнів.

Як повідомляє Херсонська міська рада, сьогодні під головуванням в.о. заступника міського голови Сергія Циганка відбулось засідання комісії з підготовки та внесення на розгляд міської ради питань щодо перейменування вулиць та інших об’єктів, розташованих на території Херсона.

На засіданні, серед іншого, розглянули результати громадських обговорень щодо перейменування вулиці Московської на імені родини Фальц-Фейнів.

Як повідомили у міськраді, 28 вересня відбулись громадські обговорення щодо перейменування вулиці Московської на вулицю імені родини Фальц-Фейнів. Згідно протоколу, участь в обговоренні взяли 65 осіб, з яких 13 ініціативу підтримали, 22 херсонця висловились проти.

Також зазначається, що після проведення обговорення, ще до 8 листопада херсонці могли надіслати власні пропозиції щодо цього питання. За цей час на ім’я міського голови Ігоря Колихаєва та комісії надійшло 8 листів, сім з яких – від громадських організацій з підтримкою перейменування та одне колективне звернення від мешканців вулиці Московської, які виступили проти. 

"Загалом участь в громадському обговоренні та наданні пропозицій взяли 363 херсонця, з яких 120 виступили "за", 213 "проти" та 30 чоловік утримались. Тому вулиця Московська поки що залишається зі старою назвою", - повідомили у міськраді. 

Також там уточнили, що мешканці міста мають право знову ініціювати процес перейменування.

Нагадаємо, 1 грудня депутати Чернівецької міської ради підтримали проєкти рішень щодо перейменування вулиці у селі Коровія, яке недавно приєдналося до Чернівецької громади. Вулицю було названо на честь теперішньої депутатки "Єдиної Росії" радянської космонавтки Валентини Терешкової.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також