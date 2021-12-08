Водія вантажівки затримали за ДТП з маршруткою біля Чернігова, в якій загинули 13 людей

Національна поліція затримала водія вантажівки, якого вважають винним у скоєнні ДТП з маршруткою біля Чернігова 7 грудня. Внаслідок аварії 11 осіб загинули на місці (в тому числі водій автобуса), одна людина померла в машині "швидкої допомоги", ще одна - в лікарні.

Про це повідомила пресслужба поліції в середу, 8 грудня.

"Водій вантажівки був госпіталізований. Після надання медичної допомоги чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває в спеціалізованій палаті під охороною поліції. Вирішується питання про повідомлення водію про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей)", - розказав начальник Головного управління Нацполіції у Чернігівській області Володимир Нідзельський.

Поліція вже провела трасологічну експертизу для визначення точного місця і куту зіткнення транспортних засобів, також призначені експертизи технічного стану транспортних засобів для дослідження роботи гальм, рульових коліс та ступеню зношеності шин транспортних засобів.

Нагадаємо, що 7 грудня біля села Брусилів в Чернігівському районі на дорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця".

Внаслідок ДТП загинули 13 людей, ще сімох госпіталізували в тяжкому стані.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що винним у аварії був водій вантажівки. Він порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом. Водночас "Суспільне" з посиланням на очевидця події повідомило, нібито водій фури говорив, що перед ним почали зупинятися легкові автомобілі і вантажівку занесло при гальмуванні.

У Чернігівській області через аварію 8 грудня оголосили днем жалоби.