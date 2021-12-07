В окупованому Криму знайшли мертвим топменеджера російського "Аерофлоту"

В окупованому Сімферополі знайшли мертвим керівника представництва російської авіакомпанії "Аерофлот" Роберта Валєєва.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
У Telegram-каналі Mash повідомляють, що Валєєв наклав на себе руки. ТЗазначається, що за чотири дні до своєї смерті 56-річний Валєєв наказав вимкнути всі камери в офісі поруч зі старим аеропортом. Останній раз Валєєв показувався на очі колег о 14: 30. Потім закрився в кабінеті й попросив розбудити його через годину, з кабінету він більше не виходив.
Офіційного підтвердження інформації про причини смерті чоловіка поки немає.
"Для компанії це несподівана трагедія і велика втрата. Просимо поставитися з розумінням, що нині ми змушені утриматися від будь-яких коментарів - з етичних причин і в інтересах слідства. Для отримання інформації необхідно звертатися в правоохоронні органи", - повідомили в пресслужбі авіакомпанії.
За даними "Інтерфакс", тіло Валєєва виявили ще в неділю, 5 грудня.
Слідком РФ розочав слідчі дії.
Нагадаємо, "Аерофлоту" з 2015 року заборонено літати в Україну.
5 грудня Росія заявила про небезпечне зближення літаків НАТО та “Аерофлоту” над Чорним морем.