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В окупованому Криму знайшли мертвим топменеджера російського "Аерофлоту"

Слідство розглядає версію про самогубство.

В окупованому Криму знайшли мертвим топменеджера російського "Аерофлоту"
Фото: EPA/UPG

В окупованому Сімферополі знайшли мертвим керівника представництва російської авіакомпанії "Аерофлот" Роберта Валєєва.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

У Telegram-каналі Mash повідомляють, що Валєєв наклав на себе руки. ТЗазначається, що за чотири дні до своєї смерті 56-річний Валєєв наказав вимкнути всі камери в офісі поруч зі старим аеропортом. Останній раз Валєєв показувався на очі колег о 14: 30. Потім закрився в кабінеті й попросив розбудити його через годину, з кабінету він більше не виходив.

Офіційного підтвердження інформації про причини смерті чоловіка поки немає.

"Для компанії це несподівана трагедія і велика втрата. Просимо поставитися з розумінням, що нині ми змушені утриматися від будь-яких коментарів - з етичних причин і в інтересах слідства. Для отримання інформації необхідно звертатися в правоохоронні органи", - повідомили в  пресслужбі авіакомпанії.

За даними "Інтерфакс", тіло Валєєва виявили ще в неділю, 5 грудня.

Слідком РФ розочав слідчі дії.

Нагадаємо, "Аерофлоту" з 2015 року заборонено літати в Україну.

5 грудня Росія заявила про небезпечне зближення літаків НАТО та “Аерофлоту” над Чорним морем.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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