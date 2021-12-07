Білорусь заборонила ввезення товарів з Європи та США у відповідь на санкції
Білорусь заборонила ввезення товарів з Європи та США у відповідь на санкції
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Санкції проти оточення Путіна та відключення від SWIFT: США готують нові обмеження для стримування Росії, - CNN
Санкції проти оточення Путіна та відключення від SWIFT: США готують нові обмеження для стримування Росії, - CNN
Ахметов висловився щодо продажу "Шахтаря"
Ахметов висловився щодо продажу "Шахтаря"
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Синдикат Кремля в оккупированном Донбассе. Обзор ситуации с объединительными процессами «ЛНР» и «ДНР»
Кінець «австрійського Зеленського»
Кінець «австрійського Зеленського»
Байден проведе переговори із Зеленським після розмови з Путіним - адміністрація США (оновлено)
Байден проведе переговори із Зеленським після розмови з Путіним - адміністрація США (оновлено)
Київ і вісім областей вийдуть з "червоної" зони з 7 грудня
Київ і вісім областей вийдуть з "червоної" зони з 7 грудня
Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
Під Черніговом маршрутка зіткнулася з вантажівкою, загинуло 13 людей (оновлено)
ГоловнаПолітика

Київський суд надав дозвіл на затримання Поклонської

Колишній прокурорці хочуть обрати запобіжний захід у вигляді арешту.

Київський суд надав дозвіл на затримання Поклонської
Фото: krymr.org

Київський апеляційний суд у понеділок, 6 грудня, надав дозвіл на затримання колишньої прокурорки з Криму Наталії Поклонської.

Про це повідомляється на сайті суду.

У вересні Шевченківський районний суд відмовив Офісу генерального прокурора в задоволенні клопотання про затримання Поклонської, але за результатами апеляційного розгляду цю ухвалу було скасовано.

"Постановлено нову ухвалу, якою  задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваної, громадянки П., з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомив суд.

Поклонська підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  ч.4 ст.28, ч.1 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.4 ст.28, ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Наталія Поклонська - колишня українська прокурорка, яка перейшла на сторону окупантів у 2014 році, стала прокурором півострова, а пізніше була обрана у Держдуму РФ.

У жовтні 2021 року президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську послом РФ у Республіці Кабо-Верде.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також