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Путін призначив Поклонську послом Росії в Кабо-Верде

Колишню прокурорку з Криму відправили до Африки. 

Путін призначив Поклонську послом Росії в Кабо-Верде
Фото: krymr.org

Президент Росії Володимир Путін призначив колишню прокурорку з Криму Наталію Поклонську послом РФ у Республіці Кабо-Верде.

Про це сказано в указі Путіна №586 від 13 жовтня.

Республіка Кабо-Верде (або Республіка Зеленого Мису), куди вирушить працювати Поклонська, - невелика держава в Західній Африці, колишня колонія Португалії, яка отримала незалежність в 70-х роках минулого століття. Острови Зеленого Мису - це архіпелаг з 18 островів. Станом на 2020 рік населення держави становило 560 тис. осіб.

Нагадаємо, Наталія Поклонська - колишня українська прокурорка, яка перейшла на сторону окупантів у 2014 році, стала прокурором півострова, а пізніше була обрана у Держдуму РФ.

Поклонська проходить підозрюваною за кількома кримінальними справами в Україні. Зокрема, їй оголошено підозру за ч.1 ст. 255 Кримінального кодексу України - "створення злочинної організації", ч.1 ст. 438 - "порушення законів і звичаїв війни" та ч. 3 ст. 146 - "незаконне позбавлення волі або викрадення людини" (йдеться про арешт "групи Сенцова" у 2014 році). 

Окрім цього, Поклонська фігурує в ряді українських розслідувань, за якими їй не висувалися підозри.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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