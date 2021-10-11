Меркель та Макрон обговорили з Путіним підготовку до нормандського саміту

Сторони доручили своїм політрадник і зовнішньополітичним відомствам інтенсифікувати контакти і роботу по лінії "нормандської четвірки".

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Вона відбулася відразу після відеоконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє пресслужба Кремля, сторони наголосили на важливості реалізації Мінських домовленостей від 2015 року як "безальтернативної основи врегулювання".

Путін традиційно звинуватив Україну в ухиленні від виконання Мінських домовленостей, а також домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі в грудні 2019 року.

Згідно з текстом пресрелізу, лідери доручили своїм політрадник і зовнішньополітичним відомствам інтенсифікувати контакти і роботу по лінії "нормандської четвірки".

"Міністри закордонних справ вестимуть до проведення в цьому форматі зустрічі на своєму рівні. Домовлено також продовжити по відповідних каналах вивчення передумов до можливої організації в разі доцільності також "нормандського" саміту", - йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили деякі інші міжнародні питання, зокрема щодо боротьби з тероризмом на Африканському континенті.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Розмова стосувалася питання досягнення миру на Донбасі, а також підготовку до проведення чергового саміту "Нормандської четвірки",

Як заявляв раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак, Україна хоче провести саміт Нормандської четвірки до закінчення каденції Меркель.