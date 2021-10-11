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Меркель та Макрон обговорили з Путіним підготовку до нормандського саміту

Сторони доручили своїм політрадник і зовнішньополітичним відомствам інтенсифікувати контакти і роботу по лінії "нормандської четвірки".

Меркель та Макрон обговорили з Путіним підготовку до нормандського саміту
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин после саммита в нормандско
Фото: EPA/UPG

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Вона відбулася відразу після відеоконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє пресслужба Кремля, сторони наголосили на важливості реалізації Мінських домовленостей від 2015 року як "безальтернативної основи врегулювання".

Путін традиційно звинуватив Україну в ухиленні від виконання Мінських домовленостей, а також домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі в грудні 2019 року.

Згідно з текстом пресрелізу, лідери доручили своїм політрадник і зовнішньополітичним відомствам інтенсифікувати контакти і роботу по лінії "нормандської четвірки".

"Міністри закордонних справ вестимуть до проведення в цьому форматі зустрічі на своєму рівні. Домовлено також продовжити по відповідних каналах вивчення передумов до можливої організації в разі доцільності також "нормандського" саміту", - йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили деякі інші міжнародні питання, зокрема щодо боротьби з тероризмом на Африканському континенті.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Розмова стосувалася питання досягнення миру на Донбасі, а також підготовку до проведення чергового саміту "Нормандської четвірки",

Як заявляв раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак, Україна хоче провести саміт Нормандської четвірки до закінчення каденції Меркель.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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