Lego перестане маркувати свої іграшки позначками "для дівчаток" та "для хлопчиків"

Компанія Lego оголосила про початок роботи над "усуненням гендерної упередженості" у своїх іграшках. Дослідження, яке замовила компанія раніше, показало, що хлопчики досі бояться гратися з наборами конструкторів "для дівчаток".

Про це пише The Guardian.

Дослідники з'ясували, що дівчатка більш впевнено граються з різними іграшками. При цьому 71% опитаних хлопчиків боялися, що над ними будуть сміятися, якщо вони гратимуться "іграшками для дівчаток".

Наразі директор з маркетингу Lego Group Джулія Голдин оголосила, що компанія більше не маркуватиме іграшки "для дівчаток" і "для хлопчиків", а розділятиме іх за інтересами.

Мадлен Ді Нонно - виконавчий директор інституту Джини Девіс, який проводив опитування, пояснила, що чоловіча поведінка в суспільстві досі цінується вище. "Поки люди не визнають, що поведінка та діяльність, які традиційно називають "жіночими", є такими ж цінними та важливими, батьки та діти не приймуть їх", - вважає вона.

Дослідження також показало, що хлопчиків частіше заохочували займатися спортом, а дівчаток - танцями, модою та випічкою. Крім того, батьки обох статей оцінили чоловіків як "більш креативних" - у шість разів частіше згадували про вчених і спортсменів як про чоловіків, а не жінок, і більш ніж у вісім разів частіше думали про інженерів як про чоловіків.

В опитуванні взяли участь понад сім тисяч респондентів з Китаю, Чехії, Японії, Польщі, Росії, Великобританії і США.

Раніше Lego випустила конструктор" Everyone is awesome" ("Кожен прекрасний") на підтримку ЛГБТ-спільноти. Він складається з 11 фігурок різного кольору з унікальними зачісками. Сім із них пофарбовані в кольори веселки, три - в кольори трансгендерного спільноти (білий, світло-блакитний і рожевий). Ще дві фігурки пофарбовані в чорний і коричневий кольори. Вони підкреслюють різноманітність відтінків шкіри людини.

Нагадаємо, у 2018-2019 навчальному році всі першокласники Україні отримали набори конструкторів Lego.