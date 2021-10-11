​У МЗС РФ заявили, що США зняли санкції з одного росіянина в обмін на візит Нуланд

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що США виключили одного росіянина із санкційних списків в обмін на візит заступниці держсекретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд до Москви.

Про це росЗМІ заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Це [візит] було їх бажання. Вона [Нуланд] дійсно була в санкційних списках, це передбачає те, що людина не може перетнути кордон. Вони включали російських представників, міжнародників, в свої санкційні списки. Тому в даному випадку це питання було вирішене на паритетних засадах", - розповіла вона.

Захарова зазначила, що кількість виведених з-під санкцій громадян "симетрична" - по одній людині з кожного боку. Кого саме з росіян вивели з-під санкцій, вона не сказала.

Раніше видання "Комерсант" писало, що в обмін на візит Нуланд російський МЗС вимагав видачі візи фахівцю відомчого департаменту нерозповсюдження та контролю над озброєннями Костянтину Воронцову. Він не міг отримати американську візу з 2019 року.

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, Нуланд відвідає Москву для проведення перемовин з представниками російської влади.

У 2019 році стало відомо, що їй заборонений в'їзд в Росію. Нуланд внесли до "чорного списку", складеного у відповідь на американські санкції стосовно високопоставлених російських чиновників. Російський "чорний список" ніколи не публікувався повністю.

Нуланд провела на дипломатичній роботі більше 30 років, причому як у демократичних, так і в республіканських адміністраціях. У роки президентства Барака Обами вона була помічником держсекретаря у справах Європи і Євразії. При президентові Джорджі Бушу-молодшому Нуланд була постпредом США при НАТО. Нуланд володіє російською мовою.

У грудні 2013 заступник держсекретаря США відвідувала Київ. Зокрема, вона зустрічалася з тодішнім президентом Віктором Януковичем, також завітала до мітингувальників на Майдані Незалежності.

У 2017 році Нуланд пішла у відставку. А в квітні 2021 - її затвердили на посаду заступника державного секретаря США з політичних питань.