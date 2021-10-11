США на прямих переговорах з "Талібаном" обговорили надання Афганістану гуманітарної допомоги

Таліби заявили, що Штати погодились допомогти населенню, але при цьому політично не визнавати владу руху.

Представники руху "Талібан" повідомили, що США погодилися надати гуманітарну допомогу Афганістану. При цьому Штати не будуть політично визнавати владу талібів, пише Associated Press.

Сторони досягли домовленостей в межах перших прямих переговорів, які відбулися в Катарі. Водночас заява американської сторони щодо результатів зустрічі менш конкретна – у ній вказано про "обговорення надання США серйозної гуманітарної допомоги безпосередньо афганському народові".

Штати також дали зрозуміти, що перемовини жодним чином не є преамбулою до визнання "Талібану". Речник Держдепу Нед Прайс назвав обговорення "відвертим і професійним", при цьому американська сторона підтвердила, що про талабів будуть робити висновки за їхніми діями, а не лише словами.

"Делегація США зосередила увагу на проблемах безпеки і тероризму, безпеці виїзду громадян США, інших іноземців та наших афганських партнерів, а також на правах людини, включно зі значимою участю жінок і дівчат в усіх сферах життя афганського суспільства", – повідомив Нед Прайс.

Водночас "Талібан" сказав, що буде самостійно, без допомоги США боротися з терористами ІДІЛ, які тільки з початку жовтня влаштували кілька терактів.

Нагадаємо, 8 жовтня під час п'ятничної молитви трапився вибух у шиїтській мечеті міста Кундуз на півночі Афганістану. Загинуло близько 70 осіб. Відповідальність за теракт взяла ІДІЛ. Також терористи взяли відповідальність за вибух біля мечеті Кабула в неділю, 3 жовтня, у результаті якого загинуло 8 осіб.