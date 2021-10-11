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США на прямих переговорах з "Талібаном" обговорили надання Афганістану гуманітарної допомоги

Таліби заявили, що Штати погодились допомогти населенню, але при цьому політично не визнавати владу руху. 

США на прямих переговорах з "Талібаном" обговорили надання Афганістану гуманітарної допомоги
Нед Прайс
Фото: US Embassy in Norway

Представники руху "Талібан" повідомили, що США погодилися надати гуманітарну допомогу Афганістану. При цьому Штати не будуть політично визнавати владу талібів, пише Associated Press.

Сторони досягли домовленостей в межах перших прямих переговорів, які відбулися в Катарі. Водночас заява американської сторони щодо результатів зустрічі менш конкретна – у ній вказано про "обговорення надання США серйозної гуманітарної допомоги безпосередньо афганському народові". 

Штати також дали зрозуміти, що перемовини жодним чином не є преамбулою до визнання "Талібану". Речник Держдепу Нед Прайс назвав обговорення "відвертим і професійним", при цьому американська сторона підтвердила, що про талабів будуть робити висновки за їхніми діями, а не лише словами. 

"Делегація США зосередила увагу на проблемах безпеки і тероризму, безпеці виїзду громадян США, інших іноземців та наших афганських партнерів, а також на правах людини, включно зі значимою участю жінок і дівчат в усіх сферах життя афганського суспільства", – повідомив Нед Прайс. 

Водночас "Талібан" сказав, що буде самостійно, без допомоги США боротися з терористами ІДІЛ, які тільки з початку жовтня влаштували кілька терактів. 

Нагадаємо, 8 жовтня під час п'ятничної молитви трапився вибух у шиїтській мечеті міста Кундуз на півночі Афганістану. Загинуло близько 70 осіб. Відповідальність за теракт взяла ІДІЛ. Також терористи взяли відповідальність за вибух біля мечеті Кабула в неділю, 3 жовтня, у результаті якого загинуло 8 осіб. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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