Кінець епохи Бабіша? Чехія після парламентських виборів

Лідери SPOLU після оприлюднення неофіційних результатів підписали меморандум урядової коаліційної більшості з блоком, що складається з Чеської партії піратів та руху «Старости і незалежні». Посаду прем’єра-міністра Чехії може зайняти Петр Фіала .

Петр Фіала, лідер Громадянської партії (ODS) і кандидат на посаду прем'єр-міністра від коаліції SPOLU, виступає на пресконференції на виборчому заході руху SPOLU у Празі, 9 жовтня 2021 року.

8 та 9 жовтня у Чеській Республіці відбулися парламентські вибори . За підрахунками голосів, коаліція SPOLU, утворена трьома правими опозиційними партіями (Громадянсько-демократична партія, Християнсько-демократичний союз – Чехословацька народна партія та консервативна «Традиція Відповідальність Процвітання 09»), неочікувано здобула перемогу на виборах до Палати депутатів.

Недоречна «Пандора»

Партія прем’єр-міністра Андрея Бабіша ANO не тільки не наблизилася до самостійної більшості, а й втратила партнера по коаліції – Чеську соціал-демократичну партію, яка не подолала виборчий поріг у 5%.

Фото: EPA/UPG Андрей Бабіш, прем’єр-міністр Чехії та лідер руху ANO, виступає на пресконференції у Празі, 9 жовтня 2021 р.

Ба більше, Комуністична партія Чехії і Моравії вперше з 1989 року покидає Палату депутатів. Це, до речі, також є проблемою для ANO. Адже хоча комуністи не були в урядовій коаліції, вони часто підтримували уряд Бабіша.

Варто зазначити, що донедавна картина була зовсім іншою. Прем’єр-міністр Бабіш і його політсила мали найбільші шанси на перемогу. Утім глобальний витік даних «Pandora Papers», що стався 3 жовтня, змінив ситуацію.

Оприлюднені Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів документи стосуються офшорів чинних і колишніх очільників держав. І Бабіш був серед світових лідерів, чиє таємне багатство розкрито в «Pandora Papers».

Так, опубліковані документи показують, що у 2009 році Бабіш придбав кілька елітних об’єктів нерухомості на французькому Лазуровому узбережжі загальною вартістю 15 млн євро. Інвестиції включають замок, на який, згідно з документами, він міг надати собі позику.

Наразі чеська поліція розслідує, чи вчиняв Бабіш операції з відмивання коштів. Йому також загрожує розслідування у Франції і США за підозрою в податковому шахрайстві.

Фото: EPA/UPG

Під час виборчих дебатів на телеканалі «CNN» Андрей Бабіш спростував цю інформацію, зазначивши, що «купив деяку нерухомість у 2009 році» (до політичної кар’єри). А також заявив, що місцева «мафія» журналістів намагалася перешкодити його переобранню.

Зазначені дебати стали чудовим майданчиком для політичних опонентів Бабіша, щоб скористатися викриттями «Pandora Papers». Так, лідер ГДП Петр Фіала закликав очільника чеського уряду «з’ясувати, чи використовував він неоподатковувані кошти».

«Прем’єр бореться з податковими гаванями, а потім користується ними», – заявив Фіала.

Хай там як, подальше розслідування рано чи пізно прояснить ситуацію. Однак оприлюднення «Pandora Papers» мало негативний ефект для чеського прем’єра. Адже шальки політичних терезів схилилися не у бік Бабіша. І саме Фіала виявився потенційним кандидатом-наступником. Та чи дійсно це так?

Фото: EPA/UPG Петр Фіала, лідер Громадянської партії (ODS) і кандидат на посаду прем'єр-міністра від коаліції SPOLU, виступає на виборчому заході руху SPOLU у Празі, 9 жовтня 2021 року.

Новий прем’єр?

Святкувати Петру Фіалі перемогу поки що зарано. Адже в конституції Чеської Республіки чітко прописано, що вибір кандидата на посаду нового прем’єр-міністра є прерогативою президента. І голова держави має вирішити, хто має найбільші шанси створити уряд більшості.

І тут виникає інтрига. Поки ширяться припущення про нову кандидатуру на прем’єрське крісло, президент Чехії Мілош Земан, який відіграє ключову роль на чеській політичній сцені, замість запросити до президентської резиденції Петра Фіалу зустрівся з Андреєм Бабішем. Після чого потрапив до Центрального військового шпиталю.

Фото: EPA/UPG Ушпиталення Мілоша Земана, Прага, 10 жовтня 2021

Перед виборами Земан заявив, що покладе обов’язки формування нового уряду на голову партії-переможниці. Утім що саме він мав на увазі – невідомо. Адже попри те, що SPOLU зі співкоаліційними силами можуть сформувати більшість у Палаті депутатів, партія Бабіша ANO матиме на одне місце більше, аніж конкретно партія Фіали (72 з 200). Тому кому Земан доручить формувати уряд, наразі сказати складно.

Тим часом політики від SPOLU, «Піратів» і «Старост» висловили своє розчарування, що президент не запросив Фіалу на першу зустріч.

«Глава держави повинен поважати результати виборів. Ми – парламентська демократія, а не президентська», – заявив лідер політсили «Старости і незалежні» Віт Ракушан.

Небажання Мілоша Земана змінювати прем’єр-міністра можна пояснити.

Фото: EPA/UPG

Проросійські погляди чеського президента вже давно не є секретом. І політик на кшталт Петра Фіали може виявитися вкрай невигідним для очільника республіки. Адже лідер ГДП має абсолютно протилежні погляди щодо Росії.

Так, Фіала не просто підтримує санкційну політику стосовно Москви. Він дорікає західним країнам у слабкості і непослідовності щодо РФ. Також Фіала називав путінський уряд «авторитарним режимом, який розуміє тільки силу», а тому необхідно «викликати у РФ почуття ізоляції й приниження гідності, поставити її на коліна і тим самим змінити її поведінку».

До речі, якогось обмеженого співробітництва з Росією в майбутньому Фіала не виключав. Однак, на його думку, Захід спочатку повинен провести щодо неї жорстку лінію, щоб зробити її більш договороспроможною.

Такий очільник чеського уряду, безперечно, був би непоганою противагою Земану і його кремлівським симпатіям. А отже, дружно налаштованим високопосадовцем щодо України та її опору агресивній політиці Російської Федерації.