Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв закликав керівництво країни відмовитися від контактів з українською владою до її зміни.

Про це він написав у своїй колонці для видання "Комерсант".

Медведєв вибухнув із критикою керівництва України, зокрема - президента Володимира Зеленського. На його думку, президент України відчуває "щоденний когнітивний дисонанс у своїй душі і вчинках" і "вимушений" захищати інтереси своєї країни та "маневрувати між радикальними націоналістами".

"Людина, що має певні етнічні корені, все життя говорив російською мовою. Більш того, працював в Росії і отримував значні кошти з російських джерел... Проте в певний момент, ставши керівником держави, зі страху отримати черговий «майдан», спрямований проти його особистої влади, повністю змінив політичну і моральну орієнтацію. А по суті - відмовився від своєї ідентичності", - так описує українського президента Медведєв.

Він також заявив, що наразі будь-які перемовини з керівництвом України "не мають сенсу" і закликав не вести їх до зміни влади в нашій країні. При цьому Медведєв називає українську владу "неосвіченими і необов'язковими людьми".

"Тоді постає одвічне і головне питання: що робити в цій ситуації? А нічого. Дочекатися появи в Україні керівництва, яке націлене не на тотальну конфронтацію з Росією... Не на організацію дебільних «Кримських платформ», створених для обдурення населення країни і підкачки своїх м'язів перед виборами, а на вибудовування рівноправних і взаємовигідних відносин з Росією. Ось тільки з таким керівництвом України і варто мати справу. Росія вміє чекати. Ми люди терплячі", - закінчив свою колонку Медведєв.

Нагадаємо, раніше, 7 жовтня, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Україна і Росія все ще не знайшли порозуміння щодо можливого порядку денного зустрічі двох президентів.

20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу. Президент РФ у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час. Речник Путіна потім додав, що "такої теми, як Крим" для обговорення між Україною та Росією не існує.

Своєю чергою, речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісі президента не бачать сенсу у зустрічі з Путіним без обговорення теми Криму.