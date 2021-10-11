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Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни

"Росія вміє чекати. Ми люди терплячі".

Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев и Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев (справа) на совещ
Фото: kremlin.ru

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв закликав керівництво країни відмовитися від контактів з українською владою до її зміни.

Про це він написав у своїй колонці для видання "Комерсант".

Медведєв вибухнув із критикою керівництва України, зокрема - президента Володимира Зеленського. На його думку, президент України відчуває "щоденний когнітивний дисонанс у своїй душі і вчинках" і "вимушений" захищати інтереси своєї країни та "маневрувати між радикальними націоналістами".

"Людина, що має певні етнічні корені, все життя говорив російською мовою. Більш того, працював в Росії і отримував значні кошти з російських джерел... Проте в певний момент, ставши керівником держави, зі страху отримати черговий «майдан», спрямований проти його особистої влади, повністю змінив політичну і моральну орієнтацію. А по суті - відмовився від своєї ідентичності", - так описує українського президента Медведєв.

Він також заявив, що наразі будь-які перемовини з керівництвом України "не мають сенсу" і закликав не вести їх до зміни влади в нашій країні. При цьому Медведєв називає українську владу "неосвіченими і необов'язковими людьми".

"Тоді постає одвічне і головне питання: що робити в цій ситуації? А нічого. Дочекатися появи в Україні керівництва, яке націлене не на тотальну конфронтацію з Росією... Не на організацію дебільних «Кримських платформ», створених для обдурення населення країни і підкачки своїх м'язів перед виборами, а на вибудовування рівноправних і взаємовигідних відносин з Росією. Ось тільки з таким керівництвом України і варто мати справу. Росія вміє чекати. Ми люди терплячі", - закінчив свою колонку Медведєв.

Нагадаємо, раніше, 7 жовтня, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Україна і Росія все ще не знайшли порозуміння щодо можливого порядку денного зустрічі двох президентів.

20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу. Президент РФ у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час. Речник Путіна потім додав, що "такої теми, як Крим" для обговорення між Україною та Росією не існує.

Своєю чергою, речник Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісі президента не бачать сенсу у зустрічі з Путіним без обговорення теми Криму.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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