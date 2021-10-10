У Європарламенті провели флешмоб на підтримку Нарімана Джеляла, - Сенцов

Учасники акції тримали у руках футболки з портетом Джеляла та написом “Free Nariman Dzhelal”.

Фото: Олег Сенцов

Український режисер та колишній політв’язень Олег Сенцов повідомив, що разом з українськими студентами провів у Стразбурзі флешмоб на підтримку арештованого в Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Про це він повідомив у Facebook.

"Вчора брав участь у European Youth Event, щорічний захід, який організовує для молоді Європейський парламент у Страсбурзі. Там разом з українськими студентами та лауреатами премії Сахарова влаштували флешмоб на підтримку українського політв’язня Нарімана Джеляла", - написав Сенцов.

Як свідчать оприлюднені Сенцовим фото, учасники акції тримали у руках футболки з портретом Джеляла та написом “Free Nariman Dzhelal”.

European Youth Event (EYE) - це захід, ініційований та організований Європейським парламентом з метою стимулювання активного громадянства серед молодих європейців. Проводиться починаючи з 2014 року.

Нагадаємо, 6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джеляла на два місяці.

ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне.

7 вересня ФСБ опублікувала відео з "зізнаннями" братів. У розмові з адвокатом Айдером Азаматовим Азіз Ахтемов розповів, що спецслужби застосовували до них фізичний і моральний тиск, били і погрожували розстрілом.

Сполучені Штати закликають Росію негайно звільнити Нарімана Джеляла та ще понад 100 кримських політв’язнів.