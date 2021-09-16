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США закликали Росію звільнити Нарімана Джелялова та інших політв'язнів

"Росія повинна припинити безпідставні та мстиві репресії проти кримськотатарської громади".

США закликали Росію звільнити Нарімана Джелялова та інших політв'язнів
Нариман Джелялов

Сполучені Штати закликають Росію негайно звільнити першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова та ще понад 100 кримських політв’язнів.

Про це заявила в. о. заступника керівника місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер, передає "Укрінформ".

"Ми закликаємо Росію негайно звільнити Нарімана Джелялова, Азіза та Асана Ахтемових, Ельдара Одаманова та Шевкета Усеінова, а також понад 100 інших кримських політв’язнів, яких вона несправедливо ув’язнила. Росія повинна припинити безпідставні та мстиві репресії проти кримськотатарської громади", - заявила американська дипломатка на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Вона звернула увагу на повідомлення, що до затриманих кримських татар застосовувалися тортури, і їхні "зізнання" у нібито причетності до диверсії були вибиті катуванням.

У місії США при ОБСЄ також зазначили, що арешт та обвинувачення Джелялова у "диверсії" багатьма розглядається як помста Росії першому заступнику голови Меджлісу за його участь у саміті Кримської платформи.

Нагадаємо, 6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джелялова на два місяці. 

ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне. Підтверджень такого підриву досі оприлюднено не було. 

7 вересня ФСБ опублікувала відео з зізнаннями братів. У розмові з адвокатом Айдером Азаматовим Азіз Ахтемов розповів, що спецслужби застосовували до них фізичний і моральний тиск, били і погрожували розстрілом.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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