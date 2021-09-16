У Чехії автомобілістів зобов'яжуть об'їжджати велосипедистів на відстані 1,5 метра

Аналогічні правила чинні у Німеччині, Франції та Іспанії.

З липня 2022 року автомобілістам у Чехії доведеться об'їжджати велосипедистів на відстані не менше ніж 1,5 метра.

Відповідні поправки до "Закону про дорожній рух" ухвалили члени Палати депутатів Чехії, пише видання "Novinky.cz".

У разі порушення водії будуть змушені платити штраф у розмірі до 2 тис. крон (трохи менше від 2,5 тис. гривень, - ред.)

Зазначається, що автомобілісти муситимуть об'їжджати велосипедистів на відстані, яка відповідає приблизно половині смуги руху. Причина - потреба підвищити безпеку велосипедистів під час дорожнього руху. Аналогічні правила чинні у Німеччині, Франції та Іспанії.

Противники зазначених поправок уже заявили, що дотримуватися такої відстані буде неможливо.

Ухвалені поправки тепер повинен підписати президент.

Нагадаємо, 2017 року в Києві велосипедистам дозволили їздити по смугах руху транспорту.