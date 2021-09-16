У Гаазі розпочався перший процес щодо воєнних злочинів у Косові

Першим обвинуваченим є один з колишніх командирів Армії визволення Косова Саліх Мустафа.

У Гаазі 15 вересня розпочався перший судовий процес із розслідування військових злочинів під час війни за незалежність Косова в 1998-99 роках.

Першим обвинуваченим є один з колишніх командирів Армії визволення Косова (АВК), якому закидають вбивства і катування. Саліх Мустафа всі обвинувачення відкидає, передає DW.

За даними обвинувачення, у квітні 1999 року Мустафа та його підлеглі жорстоко катували щонайменше шістьох цивільних у виправному таборі поблизу Приштини, одну людину вбили. Усі жертви були косовськими албанцями, яких АВК вважала "колаборантами", стверджує слідство.

Мустафу затримали минулого року в столиці Косова Приштині і з того часу тримали під вартою.

Всього у справі про воєнні злочини в Косові проходять обвинуваченими дев'ятеро осіб, у тому числі експрезидент країни Хашим Тачі, який подав у відставку в листопаді 2020 року, щоб постати перед трибуналом.

Під час збройного конфлікту, що призвів у результаті до відокремлення Косова від Сербії, було вбито близько 13 тисяч людей. Конфлікт закінчився після повітряних ударів НАТО по Сербії, що тривали 78 днів. Згодом Косово відкололося від Сербії і в односторонньому порядку проголосило незалежність.

Белград до цього часу вважає Косово частиною Сербії. Незалежність Косова також не визнали кілька членів ЄС, Росія та Китай. Україна теж не визнає незалежності Косова.

Спеціальний суд щодо Косова був створений у 2015 році внаслідок тиску міжнародних організацій для розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Він є частиною судової системи Косова, але у ньому працюють міжнародні судді та прокурори. Через великий тиск на свідків суд було перенесено до Гааги.