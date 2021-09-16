Макрон повідомив про ліквідацію лідера ІДІЛ у Великій Сахарі

Французькі війська ліквідували лідера "Ісламської держави" у Великій Сахарі Аднана Абу Валіда ас-Сахраві.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

"Це ще один великий успіх у нашій боротьбі з терористичними угрупованнями в Сахелі", - написав він у твіттері ввечері 15 вересня.

Сахраві був лідером ІДІЛ у регіоні Сахель у Західній Африці. Бойовики під його керівництвом діяли на території колишніх французьких колоній - Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру.

У 2017-му група Сахраві здійснила напад на американських солдатів. У серпні 2020 року Сахраві особисто наказав вбити шістьох французьких благодійників і їхнього нігерійського водія.