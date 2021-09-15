У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
ГоловнаСвіт

У Кремлі заявили, що ріст цін на газ у Європі "до Росії не має жодного стосунку"

Речник Путіна впевнений, що після запуску "Північного потоку-2" ціни ідуть на спад.

У Кремлі заявили, що ріст цін на газ у Європі "до Росії не має жодного стосунку"
Дмитрий Песков
Фото: EPA/UPG

У Кремлі прокоментували різке зростання вартості газу в Європі й наголосили, що зростання цін по ф'ючерсах на паливо до Росії стосунку не має.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков висловив переконання, що цінові параметри збалансуються із запуском газопроводу "Північний потік-2".

"Безумовно, якнайшвидший запуск "Північного потоку-2" суттєво збалансує цінові параметри на природний газ в Європі, в тому числі і на спотовому ринку, це очевидно. Потреби в газі великі, крім того, незрозуміло ще, яка буде зима, в разі, якщо будуть холоди, то, звичайно, газу потрібно буде ще більше", - цитує слова Пєскова РИА Новости.

Як повідомляли, ціни на газ в Європі б'ють рекорди вже кілька днів поспіль. З початку торгів у середу, 15 вересня, вартість палива злетіла до 880 доларів за тисячу кубометрів, а під час торгів ціни перевищили позначку 950 доларів.

Вартість газу на голландському хабі ще тиждень тому становила 700 доларів. У вівторок, 14 вересня, показник вперше перевищив позначку 800 доларів.

Черговий історичний рекорд пов'язаний із низькими запасами газу в європейських сховищах напередодні холодного сезону, а також небажанням "Газпрому" збільшувати прокачку газу через територію України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також