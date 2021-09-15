У Кремлі заявили, що ріст цін на газ у Європі "до Росії не має жодного стосунку"

Речник Путіна впевнений, що після запуску "Північного потоку-2" ціни ідуть на спад.

У Кремлі прокоментували різке зростання вартості газу в Європі й наголосили, що зростання цін по ф'ючерсах на паливо до Росії стосунку не має.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков висловив переконання, що цінові параметри збалансуються із запуском газопроводу "Північний потік-2".

"Безумовно, якнайшвидший запуск "Північного потоку-2" суттєво збалансує цінові параметри на природний газ в Європі, в тому числі і на спотовому ринку, це очевидно. Потреби в газі великі, крім того, незрозуміло ще, яка буде зима, в разі, якщо будуть холоди, то, звичайно, газу потрібно буде ще більше", - цитує слова Пєскова РИА Новости.

Як повідомляли, ціни на газ в Європі б'ють рекорди вже кілька днів поспіль. З початку торгів у середу, 15 вересня, вартість палива злетіла до 880 доларів за тисячу кубометрів, а під час торгів ціни перевищили позначку 950 доларів.

Вартість газу на голландському хабі ще тиждень тому становила 700 доларів. У вівторок, 14 вересня, показник вперше перевищив позначку 800 доларів.

Черговий історичний рекорд пов'язаний із низькими запасами газу в європейських сховищах напередодні холодного сезону, а також небажанням "Газпрому" збільшувати прокачку газу через територію України.