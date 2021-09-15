Ракетні випробування відбулися одразу після того, як власні ракети запустила КНДР

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Південна Корея у середу, 15 вересня, провела успішний запуск балістичної ракети з підводного човна (БРПЧ), ставши сьомою країною в світі, що володіє таким озброєнням. Ракета пролетіла задану відстань і точно попала в ціль.

Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на офіс президента Кореї.

Балістичну ракету запустили з підводного човна "Досан Ан Чхан Хо" на випробувальному полігоні Anheung в провінції Південна Чхунчхон. Випробування пройшли через кілька годин після того, як дві балістичні ракети запустила Північна Корея.

"Володіння БРПЧ є дуже важливим з точки зору стримування різноспрямованих загроз і, як очікується, відіграватиме велику роль у системі національної оборони, яка покладається на власні сили, та встановленні миру на Корейському півосторові", - йдеться в повідомленні офісу президента Кореї.

Наразі лише шість країн, крім Південної Кореї, мають балістичні ракети, які можна запускати з підводних човнів. Це США, Росія, Китай, Великобританія, Франція та Індія.

КНДР також стверджує, що розробила власну БРПЧ, але південнокорейська розвідка вважає, що її запускали тільки з плаваючої баржі, а не з підводного човна.