У Німеччині за 2020 рік зібрали рекордні 380 млн євро податків на собак

У порівнянні з 2019 роком, збори від оподаткування на утримання собаки збільшилися на 2,7%.

У Німеччині в 2020 році за рахунок оподаткування власників собак державна скарбниця отримала 380 мільйонів євро.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Федеральне статистичне відомство у Вісбадені.

У порівнянні з 2019 роком, збори від оподаткування на утримання собаки збільшилися на 2,7%. І цього року цей тренд триває: в першому кварталі відповідні податкові надходження в казну склали вже 159 млн євро, що на 8,4% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Незважаючи на те, що кількість домашніх вихованців дійсно могла збільшитися у зв'язку з пандемією коронавірусу, тенденція до зростання податкових зборів була відзначена ще раніше. Як відзначають статистики, в 2010 році в бюджет за цією статтею надійшло лише 258 млн євро.

У Німеччині після появисобаки її власник повинен зареєструвати її в податковій інспекції за місцем проживання. Розмір податку залежить від міста або населеного пункту, податки на бійцівських собак в багатьох містах вищі. Якщо у когось кілька собак, то податки доведеться платити за кожну тварину окремо, при чому за кожну наступну - більше, ніж за попередню.

Наразі в країні проживає близько 35 млн собак, кішок, хом'яків та інших домашніх тварин. Власники кішок від сплати податків в Німеччині поки що звільнені.

Нагадаємо, у 2016 році Львівська міська рада затвердила правила поводження з тваринами, які зобов'язують усіх власників собак зареєструвати своїх вихованців, а також передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність за безвідповідальне і жорстоке поводження з тваринами.