ДТП з українцями у Туреччині: у лікарнях залишаються четверо постраждалих

"Всіх інших оглянули і відпустили".

З понад 40 українських громадян, які постраждали внаслідок ДТП в Туреччині в понеділок, в лікарнях залишаються четверо людей. Їх життю нічого не загрожує.

Про це УНН повідомили в посольстві України в Туреччині.

"Консул сьогодні зустрівся з постраждалими. В автобусі був 41 громадянин України. Всі туристи пройшли медичне обстеження. З 41 громадянина України госпіталізовані чотири, з якими сьогодні зустрівся наш консул. Всіх інших оглянули і відпустили", - повідомили в посольстві.

"Стан здоров'я постраждалих стабільний, загрози життю немає. Умовами в госпіталі вони задоволені і прогноз на одужання позитивний. За словами керівника лікарні, до кінця тижня стан здоров'я пацієнтів дозволить здійснити переліт в Україну і продовжити лікування в амбулаторних умовах", - додали в дипломатичній установі.

Нагадаємо, 13 вересня у Туреччині в ДТП потрапив туристичний автобус, який віз українців з Бодрума в Денізлі. Автобус несподівано виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою, що їхала назустріч.

Постраждалих внаслідок аварії доставили до різних лікарень міст Мугла та Денізлі.