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ГоловнаСуспільствоПодії

У ДТП в Дніпрі постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей

Водія затримала пооліція.

У Дніпрі на вулиці Калиновій сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали шестеро осіб, серед яких двоє неповнолітніх дітей.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Фото: dp.npu.gov.ua

Водій автомобіля Mercedes зіткнувся з автомобілем Mitsubishi, в якому знаходилася жінка 1986 року народження з двома дітьми двох та восьми років.

Після цього водій-порушник почав рухатися по зустрічній смузі та наїхав на двох пішоходів віком приблизно 30 та 50 років. Чоловіки отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Також тілесні ушкодження отримав пасажир автомобіля Mercedes.

Фото: dp.npu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Водія затримано.

Нагадаємо, в Києві раніше сталася аварія за участю дев'ятьох авто. Унаслідок ДТП травми отримали п'ятеро людей, серед них – одна дитина.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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