Під Києвом знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця, – ЗМІ

Під Києвом знайшли тіло судді Печерського районного суду столиці Віталія Писанця.
Про це повідомляє телеканал Україна 24 і Суспільне.
“Як повідомляють ЗМІ, він напередодні відпочивав зі слідчим Солом'янської НП Хоменко і адвокатом, в наслідок чого між ними виникла бійка”, – йдеться у Телеграм-каналі Україна 24.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Є підозра в умисному вбивстві.
Зазначимо, офіційної інформації від правоохоронних органів про подію ще немає.
Нагадаємо, слідство у справі про загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова відкинуло версію навмисного вбивства або інсценування вбивства. Зараз розглядають основними версіями: самогубство, скоєне з особистих мотивів або через його перебування на посаді мера.