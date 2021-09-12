Під Києвом знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця, – ЗМІ

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Під Києвом знайшли тіло судді Печерського районного суду столиці Віталія Писанця.

Про це повідомляє телеканал Україна 24 і Суспільне.

“Як повідомляють ЗМІ, він напередодні відпочивав зі слідчим Солом'янської НП Хоменко і адвокатом, в наслідок чого між ними виникла бійка”, – йдеться у Телеграм-каналі Україна 24.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Є підозра в умисному вбивстві.

Зазначимо, офіційної інформації від правоохоронних органів про подію ще немає.

Нагадаємо, слідство у справі про загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова відкинуло версію навмисного вбивства або інсценування вбивства. Зараз розглядають основними версіями: самогубство, скоєне з особистих мотивів або через його перебування на посаді мера.