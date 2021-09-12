Вітренко: “Північний потік-2” стає символом західної корупції
Вітренко: “Північний потік-2” стає символом західної корупції
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
ХХІ століття триває
ХХІ століття триває
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
ВР схвалила в першому читанні законопроєкт, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво
Данілов розповів, чи буде засідання РНБО щодо усунення голови КМДА
Данілов розповів, чи буде засідання РНБО щодо усунення голови КМДА
Малюська хоче перевірити глав ЗМІ на детекторі брехні і дізнатися, чи дають вони зарплату в конвертах
Малюська хоче перевірити глав ЗМІ на детекторі брехні і дізнатися, чи дають вони зарплату в конвертах
Выборы: рискнуть или перенести?
Выборы: рискнуть или перенести?
Зеленський призначив нового керівника Національного інституту стратегічних досліджень
Зеленський призначив нового керівника Національного інституту стратегічних досліджень
ГоловнаСуспільствоПодії

На Харківщині потонув мікробус з людьми всередині

Загинуло двоє осіб.

У селищі Безлюдівка Харківської області припаркований мікроавтобус з’їхав в озеро. Загинули чоловік та жінки, що були всередині.

Про це повідомили в обласній поліції.

За попередніми даними, припаркований біля озера транспортний засіб раптово поновив свій рух та з'їхав у водойму.

За адресою виїжджали співробітники поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та медики.

“У ході проведення рятувальних робіт, з дна озера був піднятий мікроавтобус "Renault Trafic". У салоні транспортного засобу знаходилися тіла 61-річного чоловіка та жінки 33 років”, – йдеться у повідомленні.

Автомобіль помістили на майданчику тимчасового зберігання.

За цим фактом внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Зараз встановлюється особа загиблої жінки та всі обставини події.

Нагадаємо, у квітні 2021 року на Черкащині авто з’їхало у ставок через втрату керма 46-річним водієм, загинуло троє осіб.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також