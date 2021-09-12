У селищі Безлюдівка Харківської області припаркований мікроавтобус з’їхав в озеро. Загинули чоловік та жінки, що були всередині.

Про це повідомили в обласній поліції.

За попередніми даними, припаркований біля озера транспортний засіб раптово поновив свій рух та з'їхав у водойму.

За адресою виїжджали співробітники поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та медики.

“У ході проведення рятувальних робіт, з дна озера був піднятий мікроавтобус "Renault Trafic". У салоні транспортного засобу знаходилися тіла 61-річного чоловіка та жінки 33 років”, – йдеться у повідомленні.

Автомобіль помістили на майданчику тимчасового зберігання.

За цим фактом внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Зараз встановлюється особа загиблої жінки та всі обставини події.

Нагадаємо, у квітні 2021 року на Черкащині авто з’їхало у ставок через втрату керма 46-річним водієм, загинуло троє осіб.