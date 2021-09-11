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В Україні у неділю буде без опадів та до + 27

У Києві температура становитиме 23-25°.

У неділю, 12 вересня в Україні буде без опадів, максимальна температура становитиме +27.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“За рахунок впливу поля підвищеного атмосферного тиску завтра опадів не очікуємо, лише в Криму місцями невеликий короткочасний дощ”, – йдеться у повідомленні.

Вночі та вранці в Карпатах подекуди туман. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 8-13°, у південній частині місцями 14-17°. Вдень – 22-27°, на високогір'ї Карпат і в горах Криму – 16-18°.

У Києві в неділю без опадів, температура вночі 11-13°, а вдень 23-25°.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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